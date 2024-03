Poľsko:NATO zvažuje zostreľovanie rakiet Rusov pri hraniciach Aliancie

Varšava 26. marca (TASR) - NATO zvažuje možnosť zostreľovať ruské rakety, ktoré sa priblížia k hraniciam Severoatlantickej aliancie, vyhlásil v utorok námestník poľského ministra zahraničných vecí Andrzej Szejna. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



Podľa Szejnu sa v NATO diskutuje o možných scenároch. "Muselo by sa tak však stať so súhlasom ukrajinskej strany a s ohľadom na medzinárodné dôsledky," dodal.



Varšava v nedeľu (24.3.) uviedla, že ruská raketa vypálená na mestá na západnej Ukrajine vletela do poľského vzdušného priestoru na 39 sekúnd.



Poľský minister obrany uviedol, že krajina aktivovala všetky systémy protivzdušnej obrany a raketu by zostrelili, keby existovali akékoľvek náznaky, že smeruje na poľské územie.



Poľské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok informovalo, že ruský veľvyslanec vo Varšave sa nedostavil na diplomatické predvolanie v súvislosti s incidentom. Poľsko neskôr uviedlo, že minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski hovoril o raketovom útoku aj s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.



Podobný incident sa odohral koncom decembra 2023, keď ruská raketa na niekoľko minút prenikla do poľského vzdušného priestoru a potom sa vrátila na Ukrajinu.



V novembri 2022 zahynuli dvaja ľudia, keď ukrajinská raketa protivzdušnej obrany dopadla na poľskú obec v blízkosti ukrajinských hraníc. Predtým, ako bola raketa identifikovaná ako ukrajinská, sa objavili obavy, že NATO bude zatiahnuté do eskalácie konfliktu s Ruskom, ak sa uplatnia jeho ustanovenia o kolektívnej obrane.