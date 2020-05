Poľskí pendleri nebudú musieť ísť do povinnej karantény

Varšava 3. mája (TASR) - Poľskí občania, ktorí pracujú či študujú na Slovensku, v Česku, Nemecku alebo v Litve, nebudú musieť od pondelka 4. mája ísť po návrate do Poľska do povinnej 14-dňovej karantény. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Opatrenie, ktoré takzvaným pendlerom dochádzajúcim za prácou do zahraničia nariaďovalo dvojtýždňovú karanténu, sa vo veľkej miere dotklo najmä ľudí pracujúcich na hraniciach s Nemeckom a Českom.



Výnimka z karantény však neplatí pre ľudí, ktorí sú zamestnaní v zdravotníctve alebo v ošetrovateľských zariadeniach, píše sa vo vládnom nariadení z 30. apríla. Ako uviedla agentúra PAP, v piatok sa proti tomuto pravidlu uskutočnil na nemeckej strane hraničného priechodu Linken-Lubieszyn v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko protest medicínskeho personálu.



Poľská vláda rozhodla o zatvorení vnútorných hraníc EÚ pre cudzincov v polovici marca. Toto nariadenie má zostať v platnosti do 13. mája. Výnimky platia pre ľudí s povolením na trvalý pobyt, vodičov nákladných áut a diplomatov.



V Poľsku evidujú podľa nedeľňajších údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva 13.693 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 678 s tým súvisiacich úmrtí.