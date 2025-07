Poľsko:Ukončenie misie veľvyslanca v Budapešti nie je znížením vzťahov

Varšava 17. júla (TASR) - Ukončenie pôsobenia poľského veľvyslanca Sebastiana Kecieka v Budapešti neznamená trvalé zníženie úrovne diplomatických vzťahov medzi oboma krajinami. Pre agentúru PAP to uviedol to hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Pawel Wroňski, ktorý zdôraznil, že ide o štandardnú personálnu výmenu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Vyhlásenie prichádza v reakcii na slová štátneho tajomníka maďarského rezortu diplomacie Leventeho Magyara, podľa ktorého Varšava oficiálne znížila úroveň bilaterálnych vzťahov tým, že stiahla svojho veľvyslanca. Magyar tento krok označil za bezprecedentný v stredoeurópskom priestore, no zároveň dodal, že Maďarsko zostáva otvorené dialógu.



Wroňski však vylúčil, že by išlo o signál ochladenia vzťahov. Pripomenul, že Sebastian Keciek ukončil svoju misiu 15. júla a Poľsko v súčasnosti zastupuje na ambasáde chargé d’affaires. Doplnenie stálym veľvyslancom podľa neho bude vecou ďalšieho rozhodnutia.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)