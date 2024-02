Poľský arcibiskup Dziega odstúpil po krytí sexuálneho zneužívania

Vatikán/Varšava 24. februára (TASR) - Pápež František prijal rezignáciu poľského arcibiskupa Andrzeja Dziegu obvineného z krytia sexuálneho zneužívania neplnoletých osôb kňazmi, oznámil v sobotu Vatikán. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Dziega, 71-ročný štetínsky arcibiskup, "sa stiahne na dôchodok", uviedol v oznámení apoštolský nuncius, čiže diplomatický vyslanec zastupujúci Svätú stolicu v Poľsku.



Poľské médiá už dlho informovali o obvineniach z ľahostajnosti a krytia pedofilov v katolíckej cirkvi. Webová stránka denníka Gazeta Wyborcza napísala, že výsledky dvoch interných cirkevných súdnych procesov už poslali do Ríma. Je to nová fáza v prípadoch pedofílie, ktoré otriasli Poľskom.



František si boj proti sexuálnemu násiliu v cirkvi postavil do popredia svojho pôsobenia v pápežskom úrade. Po množstve ďalekosiahlych škandálov trvá na prístupe "nulovej tolerancie" voči sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých kňazmi.



Duchovní a zamestnanci cirkvi musia nahlasovať prípady zneužívania, ale keď sa čokoľvek prezradí pri spovedi, je to stále pokladané za súkromné. Aktivisti za práva obetí žiadajú väčšiu spravodlivosť.