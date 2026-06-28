< sekcia Zahraničie
Poľský bežec zabehol za 49 dní 50 maratónov v 50 štátoch USA
Sobania sa inšpiroval Karnazesom a svoju cestu začal 10. mája na moste Golden Gate v kalifornskom San Franciscu.
Autor TASR
Varšava/Washington 28. júna (TASR) - Poľský bežec Tomasz Sobania za 49 dní zabehol 50 maratónov vo všetkých 50 štátoch USA, čím o jeden deň prekonal doterajší rekord Američana Deana Karnazesa z roku 2006. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry PAP.
„Prepísali sme históriu! Teraz je čas sa zotaviť a v najbližších dňoch sa ozveme,“ oznámil tím poľského bežca na internete. Sobania sa inšpiroval Karnazesom a svoju cestu začal 10. mája na moste Golden Gate v kalifornskom San Franciscu.
Finiš na Times Square v New Yorku bol pôvodne naplánovaný na 28. júna, no po 47 dňoch behu sa Sobania rozhodol zrýchliť tempo, aby tam dorazil skôr a prekonal Karnazesov rekord. Aby sa mu to podarilo, zabehol za 24-hodín dva maratóny - jeden v štáte New Jersey a druhý v štáte New York.
Bežca počas jeho expedície sprevádzal šesťčlenný tím pozostávajúci z fyzioterapeuta, kameramanov, vodičov a manažéra sociálnych sietí. Medzi štátmi sa presúvali dvomi obytnými automobilmi, lietadlom šli len na Havaj a Aljašku.
Sobania, prezývaný aj „poľský Forrest Gump“, sa v marci 2025 stal prvým Poliakom, ktorý prebehol celé Spojené štáty. Svoju cestu začal 15. septembra 2024 v newyorskom Central Parku a skončil ju takmer o päť mesiacov neskôr v San Diegu. Za 139 dní prešiel viac ako 5250 kilometrov.
V novembri 2022 Sobania absolvoval 60-dňový beh zo štadióna v poľskom meste Gliwice na barcelonský štadión Camp Nou, kde sa stretol s kapitánom poľskej futbalovej reprezentácie Robertom Lewandowským. Rok predtým bežal z Poľska do Ríma na audienciu u pápeža, čím vyzbieral 50.000 zlotých (11.644 eur) pre mladé dievča bojujúce s rakovinou.
„Prepísali sme históriu! Teraz je čas sa zotaviť a v najbližších dňoch sa ozveme,“ oznámil tím poľského bežca na internete. Sobania sa inšpiroval Karnazesom a svoju cestu začal 10. mája na moste Golden Gate v kalifornskom San Franciscu.
Finiš na Times Square v New Yorku bol pôvodne naplánovaný na 28. júna, no po 47 dňoch behu sa Sobania rozhodol zrýchliť tempo, aby tam dorazil skôr a prekonal Karnazesov rekord. Aby sa mu to podarilo, zabehol za 24-hodín dva maratóny - jeden v štáte New Jersey a druhý v štáte New York.
Bežca počas jeho expedície sprevádzal šesťčlenný tím pozostávajúci z fyzioterapeuta, kameramanov, vodičov a manažéra sociálnych sietí. Medzi štátmi sa presúvali dvomi obytnými automobilmi, lietadlom šli len na Havaj a Aljašku.
Sobania, prezývaný aj „poľský Forrest Gump“, sa v marci 2025 stal prvým Poliakom, ktorý prebehol celé Spojené štáty. Svoju cestu začal 15. septembra 2024 v newyorskom Central Parku a skončil ju takmer o päť mesiacov neskôr v San Diegu. Za 139 dní prešiel viac ako 5250 kilometrov.
V novembri 2022 Sobania absolvoval 60-dňový beh zo štadióna v poľskom meste Gliwice na barcelonský štadión Camp Nou, kde sa stretol s kapitánom poľskej futbalovej reprezentácie Robertom Lewandowským. Rok predtým bežal z Poľska do Ríma na audienciu u pápeža, čím vyzbieral 50.000 zlotých (11.644 eur) pre mladé dievča bojujúce s rakovinou.