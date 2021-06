Poľský biskup odstúpil po obvineniach z krytia sexuálneho zneužívania

Varšava 28. júna (TASR) - Poľský biskup Zbigniew Kiernikowski rezignoval v pondelok na svoju funkciu. Urobil tak v súvislosti s medializovanými obvineniami, že rímskokatolícka cirkev utajovala prípady sexuálneho zneužívania maloletých kňazmi, napísala agentúra DPA.



Lublinská arcidiecéza v pondelok oznámila, že pápež prijal rezignáciu biskupa Kiernikowského, ktorý stál od roku 2014 na čele Legnickej diecézy na juhozápade Poľska. Na tomto poste ho teraz nahradí Andrzej Siemieniewski, dosiaľ pôsobiaci ako tzv. pomocný biskup vo vroclavskej diecéze.



Vatikán v ostatných mesiacoch potrestal za zanedbanie náznakov sexuálneho zneužívania zo strany kňazov či jeho krytie už viacerých poľských biskupov.



Poľská rímskokatolícka cirkev zverejnila v pondelok správu, podľa ktorej zaznamenala od 50. rokov minulého storočia do konca roka 2020 viac ako 360 prípadov sexuálneho zneužívania maloletých kňazmi.



"V období od 1. júla 2018 do 31. decembra 2020 prijali diecézy a kláštory katolíckej cirkvi v Poľsku 368 správ týkajúcich sa sexuálneho zneužívania maloletých," oznámil v pondelok Štatistický úrad katolíckej cirkvi s tým, že jeho správa sa týkala obdobia medzi rokmi 1958 a 2020.



Zo všetkých prípadov bolo počas predbežného vyšetrovania Kongregácie pre náuku viery 38 z nich pre nedostatočné dôkazy zamietnutých, 186 je predmetom vyšetrovania a 144 obvinení bolo overených alebo považovaných za dôveryhodné. Takmer 50 percent všetkých hlásených prípadov zneužívania sa týkalo detí do 15 rokov. Niektoré zo zneužívaní mali trvať aj viac ako desaťročie.



V posledných rokoch otriasla poľskou katolíckou cirkvou celá škála obvinení zo sexuálneho zneužívania, ktoré na verejnosť prenikli obzvlášť po tom, ako bol v máji 2019 na internete zverejnený dokumentárny film o zneužívaní neplnoletých osôb kňazmi s názvom Tylko nie mów nikomu (Len to nikomu nehovor), pripomína agentúra AFP.



Vatikán od minulého roka potrestal už štyroch poľských biskupov za to, že kryli pedofilné činy kňazov. Oznámil tiež rezignácie dvoch biskupov, vrátane Kiernikowského.



Vlani v novembri okrem toho Vatikán nariadil vyšetrovanie obvinení, podľa ktorých emeritný arcibiskup Slawoj Leszek Glódž zanedbal preverovanie správ o sexuálnom zneužívaní neplnoletých osôb kňazmi vo svojej arcidiecéze Gdaňsk. Glódž po zverejnení obvinení z úradu odstúpil, pričom pápež jeho rezignáciu prijal.



Svätá stolica vlani novembri tiež v súvislosti so sexuálnym obťažovaním a krytím takéhoto zneužívania sankcionovala aj dnes už zosnulého kardinála Henryka Gulbinowicza.



Vatikán zároveň aktuálne vyšetruje pre obdobné obvinenia - z krytia takýchto činov - kardinála Stanislawa Dziwisza, niekdajšieho osobného tajomníka zosnulého pápeža Jána Pavla II.