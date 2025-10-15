< sekcia Zahraničie
Poľský chovateľ daroval pápežovi Levovi koňa
Autor TASR
Vatikán 15. októbra (TASR) - Poľský chovateľ koní Andrzej Michalski daroval pápežovi Levovi XIV. čistokrvného arabského bieleho koňa menom Proton. Slávnostné odovzdanie daru sa uskutočnilo v stredu pred generálnou audienciou vo Vatikáne. Podľa darcu ide o symbolický prejav vďaky a odpoveď na pápežovu výzvu, aby sa láska posilňovala konkrétnymi skutkami. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúr PAP a Vatican News.
Michalski, ktorý vlastní jazdecký areál a venuje sa hipoterapii, povedal, že ho inšpirovala fotografia budúceho pápeža na koni z čias jeho misie v Peru. „Keď som videl túto fotografiu, zrodil sa nápad darovať mu krásneho bieleho koňa, ktorý sa spája s bielou pápežskou sutanou,“ uviedol pre Vatican News. Podľa darcu sa pápež z daru veľmi potešil a pozval ho na spoločnú jazdu do letnej rezidencie v Castel Gandolfe.
„Svätý Otec sa veľmi potešil, keď ho uvidel. So mnou boli môj syn, vnuk, primátorka Kolobrzegu a priatelia zo stajne. Stretnutie trvalo 35 minút,“ opísal Michalski priebeh audiencie. Dodal, že po stretnutí podpísali dokumenty o darovaní a kôň zostane v letnej pápežskej rezidencii.
