Poľský dezignovaný premiér Tusk: Vyriešim blokádu vodičov na hranici

Varšava/Kyjev 12. decembra (TASR) - Poľský dezignovaný premiér Donald Tusk v utorok sľúbil, že vyrieši vyše mesiac trvajúcu blokádu poľských nákladných dopravcov na ukrajinskej hranici. Títo poľskí vodiči žiadajú opätovné zavedenie povolení pre vstup ukrajinských konkurentov do Európskej únie. TASR prevzala informácie z tlačových agentúr AFP a Reuters.



"Našli sme spôsob, ako čo najskôr splniť potreby poľských kamionistov a okamžite odblokovať hranicu," povedal Tusk bez uvedenia podrobností, keď v parlamente pred hlasovaním o dôvere predstavoval svoj politický program.



Medzitým námestník ukrajinského ministra infraštruktúry Serhij Derkač v utorok oznámil, že približne 100 nákladných vozidiel prešlo cez cestný priechod Jahodyn-Dorohusk na hranici Ukrajiny s Poľskom odvtedy, čo tam poľskí vodiči v pondelok ukončili blokádu.



Podľa Derkača Kyjev dúfa, že blokády budú zrušené aj na troch ostatných hraničných kontrolných stanovištiach, kde sa nákladné vozidlá nahromadili a čakajú v dlhých radoch. Dôvodom je protest poľských vodičov proti neobmedzenému vstupu ukrajinských autodopravcov do Európskej únie. Vnímajú to ako nespravodlivú konkurenciu zo strany ukrajinských firiem podnikajúcich v cestnej nákladnej doprave.



Poľský spravodajský kanál Polsat News v pondelok informoval, že miestny poľský starosta sa rozhodol zasiahnuť a zrušil blokádu na hraničnom priechode Jahodyn-Dorohusk, lebo sa obával, že uškodí tamojším pracovným miestam.



"Prešlo už približne 100 vozidiel a pracujeme na otvorení ostatných hraničných priechodov," povedal Derkač pre ukrajinskú televíziu.



Dodal, že pokus protestujúcich v pondelok znova cestu zablokovať nezastavil dopravu, nákladné vozidlá totiž využili náhradnú trasu na tento hraničný priechod, ktorý je jedným z najväčších.



Tisíce kamiónov vezúcich tovary sa celé týždne hromadili na poľských hraničných priechodoch s Ukrajinou, dôvodom boli protesty, ktoré sa začali 6. novembra.



Poľskí vodiči kamiónov žiadali zaviesť obmedzenia pre vstup ukrajinských autodopravcov do EÚ, ktoré boli zrušené vlani po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Slovenskí vodiči podnikli podobné protesty.



Poľskí a slovenskí vodiči obviňujú ukrajinských vodičov, že využívajú vstup do EÚ bez povolení na znižovanie cien a ponúkajú služby, na ktoré nemajú povolenie, píše Reuters.