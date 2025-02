Poľský europoslanec narušil výbor, kričal na ministra Bodnara

Brusel 6. februára (TASR) – Europoslanec poľskej strany Právo a Spravodlivosť (PiS) Jacek Ozdoba vo štvrtok narušil zasadnutie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) v Európskom parlamente (EP), kde minister spravodlivosti Adam Bodnar predstavoval priority poľského predsedníctva v Rade EÚ. Ozdoba na Bodnara kričal, že je podozrivý zo štátneho prevratu a hrozí mu desať rokov väzenia, informuje spravodajca TASR podľa PAP.



Minister v Bruseli vystúpil po šéfovi rezortu vnútra Tomaszovi Siemoniakovi. Po ich prezentáciách dostali slovo zástupcovia jednotlivých politických skupín. Ozdoba vystúpil v mene frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), no po dvoch vetách mu predseda výboru Javier Zarzalejos z Európskej ľudovej strany (EPP) vypol mikrofón.



"Osoba, ktorá porušuje právny štát, nemôže hovoriť o jeho definícii," povedal poľský poslanec. Potom začal Bodnara obviňovať zo štátneho prevratu a odvolával sa na článok 127 poľského Trestného zákonníka.



Trestné oznámenie pre podozrenie z pokusu o prevrat podal v stredu predseda poľského ústavného súdu Bogdan Šwienczkowski na predstaviteľov vlády a niektorých sudcov a prokurátorov. Prokurátor Michal Ostrowski oznámenie prijal a bude ho vyšetrovať. Minister Bodnar Ostrowského so Šwienczkowskim nazval vernými žoldniermi bývalého ministra Ziobra, ktorí plnia špecifické politické zadania.



Zarzalejos ako predseda výboru europoslanca napomenul, no Ozdoba v prejave pokračoval. Zarzalejos mu preto pohrozil, že ho nechá vykázať zo sály a oznámil, že incident nahlási predsedníčke parlamentu.



Bodnar na obvinenia bezprostredne nereagoval, no Ozdoba ho neskôr konfrontoval na chodbách europarlamentu. Minister mu však iba podal ruku a odišiel. Ozdoba ho obviňuje z násilného prevzatia verejnoprávnej televízie a nezákonného konania voči Najvyššiemu súdu.