Poľský exminister, ktorý bol v piatok zatknutý, odíde do zahraničia

Varšava 3. februára (TASR) - Bývalý poľský minister Zbigniew Ziobro, ktorého v piatok zatkla polícia, oznámil odchod do zahraničia. V Belgicku podstupuje rehabilitáciu po liečbe rakoviny pažeráka. Ziobra zároveň vyšetruje parlamentná komisia poľského Sejmu pre podozrenie zo zneužitia sledovacieho systému Pegasus proti politickým oponentom a kritikom bývalej vlády. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP a portálu Super Express.



Ziobro sa podľa komisie mal dostaviť na jej zasadnutie minulý piatok o 10.30 h. Nedostavil sa, keďže komisiu považuje za nezákonnú na základe rozhodnutia Ústavného tribunálu. Tribunál však súčasná vláda neuznáva pre podozrenia z jeho politizácie bývalou vládou. Policajti po súdnom nariadení predviesť exministra na výsluch navštívili dve Ziobrove adresy, kde ho nenašli. Zadržali ho pri odchode zo štúdia televízie TV Republika. "Neukrývam sa, som v štúdiu TV Republika," napísal Ziobro na sociálnej sieti X počas živého vysielania.



Komisia Sejmu ukončila rokovanie bez jeho účasti a prijala návrh na jeho vzatie do väzby na 30 dní, počas ktorých ho budú môcť vypočuť. Piatkovým návrhom sa má dnes zaoberať minister spravodlivosti Adam Bodnar.



Ziobra však stále chráni poslanecká imunita a o jej odňatí parlament zatiaľ nerozhodol. Do zahraničia pravdepodobne odíde skôr, než súd vydá rozhodnutie. Podľa svojich slov sa počas víkendu prechádzal po lese, modlil a oddychoval. "Musím sa po operácii vrátiť do zahraničia, aby som pokračoval v rehabilitácii, pretože som ju zámerne prerušil, aby som prišiel do Poľska na komisiu, ktorá ma však nechcela konfrontovať," vyjadril sa Ziobro pre Super Express. Exminister komisiu obviňuje, že je spolitizovaná a zameraná na jeho diskreditáciu. "Táto vláda zjavne stráca nervy a jej koniec sa blíži," povedal.



Predsedníčka komisie Sroková však tvrdí, že im nejde o politické divadlo, ale o vypočutie svedka, ktorý má dôležité informácie o systéme Pegasus. "Časy, keď scenár písal Zbigniew Ziobro, sú preč. Nie je možné, aby sme hrali v predstavení, ktoré nám už nejaký čas pripravuje," povedala Sroková.



Ziobro v nedeľu informoval, že podá trestné oznámenie na políciu v súvislosti so svojím zatknutím. "Oznámenie sa týka obťažovania a prekračovania právomocí za účelom získania výhod, v tomto prípade politických" informoval.





