Poľský gang ukradol v Česku medené káble z trakčného vedenia

Praha 13. septembra (TASR) - Kriminalistom z Nového Jičína sa podarilo objasniť sériu krádeží trakčného vedenia. Organizovaná skupina cudzincov postupne celkovo odcudzila sedem kilometrov medených káblov na železničnej trati medzi Ostravou a Prahou. Škoda dosiahla 2,5 milióna českých korún (približne 102.000 eur). V stredu to uviedla Pavla Procházková z tlačového oddelenia moravskosliezskej polície, informuje spravodajkyňa TASR.



Skupina bola podľa polície dobre pripravená a zanechávala po sebe minimum stôp. Polícia po nich pátrala od roku 2019. Až v marci tohto roka narazili na stopu, ktorá ich zaviedla do Poľska. Spojili sa preto s poľskými kolegami a na zaistenie dôkazov využili aj spoluprácu s európskou agentúrou Eurojust. Páchateľov dopadli, keď mierili do Poľska, kde pravdepodobne chceli ukradnuté drôty predať.



"K ich zadržaniu došlo bezprostredne potom, čo odcudzili trakčné vedenie pozdĺž železničnej trati Studénka - Sedlnice a s týmto unikali čo najkratšou trasou smerom k Poľskej republike. Páchatelia na prepravu strihaného medeného lana s dĺžkou takmer 1100 metrov a váhou cez 1000 kilogramov použili ako osobné motorové vozidlo, tak aj dodávku," opísala zadržanie polícia.



Podľa kriminalistov bola skupina dobre zohratá. Páchatelia si vždy našli odľahlejšie nezastavané miesto a na ňom boli len niekoľko hodín, počas ktorých dokázali lano nastrihať, naložiť a odviesť. Pre drôty sa museli dostať až do výšky sedem metrov nad zemou. Dlhšie kusy si špeciálnymi nožnicami strihali na kratšie.



Celé miesto je však pod napätím 3000 voltov, riskovali tak svoje zdravie aj životy. Išlo len o posilňujúce trakčné vedenie, železničiari preto hneď nezistili, že im kus zabezpečenia chýba.



Podľa hovorcu Správy železníc Dušana Gavendu sú takto rozsiahle a sofistikované prípady krádeží zosilňovacieho trakčného vedenia, ktoré je navyše pod prúdom, ojedinelé.



Od roku 2014 sa skupine podarilo ukradnúť sedem kilometrov medených drôtov. Hlavným motívom páchateľov bola podľa polície túžba po zisku. Skupina štyroch Poliakov je obvinená z krádeže a poškodenia a ohrozenia všeobecne prospešného zariadenia, traja z nich sú momentálne stíhaní väzobne. Hrozí im dva až osemročné väzenie.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)