Poľský generál: Vzdušný priestor Poľska v auguste ruský dron nenarušil

Varšava 5. septembra (TASR) - Počas augustového ruského útoku na Ukrajinu pravdepodobne nedošlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska, vyhlásil vo štvrtok operačný veliteľ poľských ozbrojených síl generál Maciej Klisz. Pátranie po objekte, ktorý sa považoval za ruský dron, nebolo úspešné a armáda v stredu večer pátranie ukončila. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Na základe vykonaných analytických činností konštatujem, že s veľmi vysokou pravdepodobnosťou nedošlo 26. augusta k narušeniu vzdušného priestoru Poľskej republiky," povedal Klisz.



Poľsko v auguste uviedlo, že bližšie neidentifikovaný bezpilotný objekt vstúpil počas ruských útokov na Ukrajine do poľského vzdušného priestoru a následne zmizol z radarov v okrese Tyszowice na východe krajiny. Ruská armáda vtedy útočila aj na ciele v ukrajinských oblastiach hraničiacich s Poľskom.



Klisz krátko po ruskom útoku oznámil, že najmenej tri radarové stanice potvrdili, že v to ráno prenikol do poľského vzdušného priestoru neznámy objekt, pričom podľa Klisza išlo zrejme o dron. Teraz však poľský generál vyhlásil, že zrejme nedošlo k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Zároveň nevylúčil, že v dôsledku ruských útokov na Ukrajinu v budúcnosti dôjde k narušeniu vzdušného priestoru Poľska.



Poľská armáda podľa Klisza zanalyzuje algoritmy svojho radarového systému, aby ich v prípade potreby optimalizovala a v budúcnosti zabránila nejednoznačným zobrazeniam, píše AFP.



Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 narušili cudzie rakety poľský vzdušný priestor už viackrát. V novembri 2022 raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany v obci Przewodów zabila dvoch ľudí.



V apríli 2023 našli v lese na východe Poľska neznámy vojenský objekt, údajne ruskú raketu. V decembri 2023 a neskôr aj v marci tohto roku Poľsko vyhlásilo, že cez jeho vzdušný priestor pri hraniciach s Ukrajinou preletela ruská raketa.