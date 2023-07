Poľský horolezec zomrel po zdolaní vrchu Nanga Parbat

Skardu 4. júla (TASR) - Poľský horolezec Paweł Tomasz Kopeć v pondelok podľahol "akútnej výškovej chorobe". Krátko predtým vystúpil na vrchol hory Nanga Parbat, deviateho najvyššieho vrchu sveta, uviedol v utorok Pakistanský alpinistický klub (ACP). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Poliak zomrel počas zostupu z 8125 metrov vysokého vrchu, ktorý je považovaný za jeden z najnebezpečnejších na svete. Počas výstupov na Nanga Parbat totiž zahynie približne každý piaty človek. Vrch si preto vyslúžil prezývku "hora smrti".



Telo poľského horolezca zostane vo výške viac ako 7400 metrov nad morom, pretože podľa sekretára ACP Karrara Haidariho sa do takejto nadmorskej výšky nedá dostať helkoptérou. Dodal, že teraz závisí od jeho rodiny a priateľov, či pošlú súkromnú expedíciu, ktorá jeho telo znesie dole.



Pakistanskí horolezci Asif Bhatti a jeho partner Fazal Ali sa cez víkend počas výstupu na Nanga Parbat tiež dostali do problémov. Bhatti utrpel snežnú slepotu (poškodenie rohovky po nadmernom vystavení UV žiareniu). Obaja uviazli v jednom z výškových táborov, no podľa spoločnosti Karakorum Expeditions, ktorá asistuje pri ich záchrane, v utorok obaja pokračovali v zostupe.



Poľský horolezec sa stal prvou obeťou novej letnej horolezeckej sezóny, ktorá v Pakistane trvá od začiatku júna do konca augusta.