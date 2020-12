Kňaz sa ospravedlnil za obhajobu biskupa, ktorý kryl sexuálne škandály

Varšava 8. decembra (TASR) - Poľský kňaz Tadeusz Rydzyk sa v utorok ospravedlnil za to, že počas sobotňajšej omše obhajoval poľského biskupa Henryka Janiaka, ktorý údajne kryl sexuálne škandály, uviedla agentúra AP.



Rydzyk sa ospravedlnil po tom, čo počas víkendovej omše obhajoval Janiaka, ktorého v októbri natrvalo odvolal pápež František. Stalo sa tak v súvislosti s obvineniami, že biskup kryl prípady sexuálneho zneužívania detí spáchané kňazmi vo svojej diecéze. Rydzyk zároveň dodal, že kňazi sa podľa neho taktiež dopúšťajú hriechov. "Kto (z nás) nie je v pokušení?" vyhlásil.



Opoziční politici a vládni kritici vyjadrili prostredníctvom sociálnych sietí svoje rozhorčenie nad kňazovými vyhláseniami. Dodali, že Rydzyk si počas omše vyslúžil potlesk členov kongregácie vrátane poľského ministra spravodlivosti Zbigniewa Ziobra a úradníka zastupujúceho práva detí.



Zástupca ministra zahraničných vecí Pawel Jablonski označil Rydzykove slová za "škandalózne". Arcibiskup Wojciech Polak, hlava poľskej katolíckej cirkvi, vyzval kňazových nadriadených, aby vo veci "rázne konali".



Katolícky rád redemptoristov, do ktorého patrí aj Rydzyk, v pondelok vydal správu, kde odsúdil "hriechy a zločiny pedofílie, ako aj utajovanie a nečinnosť v objasňovaní takýchto prípadov".



Sobotňajšiu omšu, na ktorej sa zúčastnilo množstvo ľudí, kritizovali aj zdravotní úradníci, ktorí tvrdia, že všetci zúčastnení by sa mali podrobiť domácej desaťdňovej karanténe.