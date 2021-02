Poľský minister: EÚ by mohla uvaliť na Bielorusko ďalšie sankcie

Varšava 23. februára (TASR) - Európska únia by mohla uvaliť ďalšie sankcie na Bielorusko po tom, čo tamojší súd poslal minulý týždeň na dva roky do väzenia dve novinárky za natáčanie protivládnych protestov. V utorok to uviedol poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau, na ktorého sa odvolala domáca agentúra PAP a agentúra Reuters.



Bieloruský režim zadržal už viac než 33.000 ľudí na protestoch proti vláde prezidenta Alexandra Lukašenka. Ten je vo funkcii od roku 1994 a jeho posledné víťazstvo v prezidentských voľbách vlani v auguste označila opozícia za zmanipulované.



"Žiaľ, situácia v Bielorusku sa neustále zhoršuje, preto bude pravdepodobne potrebné uvaliť ďalšie sankcie. Do zoznamu politických väzňov režimu pribudli dve novinárky z Belsatu," citovala Raua agentúra PAP.



Novinárky Kaciarynu Andrejevovú a Darju Čuľcovovú z televízie Belsat zadržala polícia v novembri v byte, z ktorého natáčali demonštrácie prebiehajúce po smrti jedného z protestujúcich.



V decembri minulého roka uvalila Európska únia na Bielorusko tretie kolo sankcií. Na celkovo 88 fyzických osôb a sedem právnických osôb rozšírila zákaz vstupu na svoje územie a nariadila zmrazenie ich majetku. Na predstaviteľov režimu uvalili sankcie aj USA, Británia a Kanada.