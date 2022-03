Poľský minister: EÚ potrebuje systém na relokáciu chorých utečencov

Brusel 29. marca (TASR) - Poľsko navrhlo Európskej únii systém na presídľovanie tých ukrajinských utečencov, ktorí potrebujú väčšiu lekársku pomoc. Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski to v utorok povedal novinárom v Bruseli, kde sa zúčastňuje na zasadnutí ministrov zdravotníctva členských krajín EÚ.



Niedzielski podľa agentúry PAP spresnil, že systém takéhoto prerozdeľovania chorých či zranených sa má týkať tých ukrajinských utečencov, ktorí vyžadujú rozsiahlu liečbu alebo hospitalizáciu.



Ďalej uviedol, že efektívne relokácie takýchto dlhodobo chorých by poľskému zdravotníctvu umožnili zachovať si dostatok kapacity na zvládanie náporu ďalších ukrajinských utečencov.



Niedzielski v tejto súvislosti dodal, že z Poľska už bolo do iných krajín Európskej únie prevezených 26 chronicky chorých ukrajinských utečencov.