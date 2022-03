Poľský minister: Invázia Ruska je strategické a taktické zlyhanie

New York 14. marca (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau povedal v pondelok OSN, že invázia Ruska na Ukrajine je "strategickým a taktickým zlyhaním". Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Počas brífingu pred Bezpečnostnou radou OSN Rau vyhlásil, že výsledkom toho je, že Moskva začala pri útokoch cieliť na civilistov, čo sa rovná "štátnemu terorizmu".



"Táto operácia, zle pripravená a vykonávaná, sa zmenila na strategické a taktické zlyhanie," vyhlásil poľský minister.



"Ale Kremeľ namiesto toho, aby zabránil ďalšiemu umieraniu vo svojich radoch, zmenil taktiku. Invázne sily začali mieriť na civilné obyvateľstvo a infraštruktúru a snaží sa tak zlomiť ducha ukrajinského ľudu. Toto je úbohé a hanebné a rovná sa to štátnemu terorizmu," zhodnotil situáciu Rau.



Poľsko je v roku 2022 predsedajúcou krajinou v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), pripomína AFP.



Rau povedal, že agresia Ruska "ohrozuje samotnú existenciu OBSE". Dodal však, že čoskoro odcestuje do Moldavska a na Balkán, aby "ukázal angažovanosť OBSE" a to, že táto organizácia sa snaží pomôcť ukončiť túto vojnu.