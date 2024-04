Poľský minister kritizoval veľvyslanca Izraela za slová o útoku na WCK

Varšava 4. apríla (TASR) – Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok skritizoval izraelského veľvyslanca v Poľsku za rozhovor, ktorý poskytol po zabití poľského humanitárneho dobrovoľníka Damiana Sobola v Pásme Gazy, a označil ho za arogantný. TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Sobol zahynul v noci na pondelok po tom, ako na humanitárny konvoj organizácie The World Central Kitchen (WCK), v ktorom sa nachádzal, zaútočila izraelská armáda napriek tomu, že mal potrebné povolenie a všetky vozidlá boli riadne označené.



Izraelský veľvyslanec v Poľsku Jakov Livne v rozhovore zverejnenom v službe YouTube kanálom Kanal Zero označil útok za tragickú nehodu, aké sa počas konfliktov stávajú, a to najmä v noci. Nad smrťou dobrovoľníkov vyjadril poľutovanie a dodal, že izraelská vláda príčiny nešťastia vyšetrí.



Kosiniak-Kamysz veľvyslancove slová prostredníctvom sociálnej platformy X však označil za arogantné a dodal, že odrážajú nedostatok sebareflexie.



"Ako krajina hovoríme jednohlasne: Žiadame dôkladné a objektívne objasnenie prípadu spolu s odškodnením rodiny obete – dobrovoľníka, ktorý pomáhal inému človeku a nikdy sa nemal stať cieľom útoku," uviedol poľský minister obrany.