Poľský minister je skeptický voči Zelenského víťaznému plánu

Varšava 19. októbra (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vyzdvihol v piatok hrdinstvo ukrajinských vojakov, ktorí už takmer tri roky bránia svoju vlasť pred ruskou agresiou. Zároveň vyslovil určitú skepsu v súvislosti s tzv. víťazným plánom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyjadril sa tak po zasadnutí ministrov obrany NATO v Bruseli, píše agentúra DPA.



"Nie je to zreteľné, jasné svetlo, ktoré okamžite zmení realitu," povedal Kosiniak-Kamysz na margo zmieneného plánu, ktorý Zelenskyj tento týždeň prvýkrát verejne predstavil, a to najprv v stredu v ukrajinskom parlamente a následne vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady v Bruseli.



Zelenského víťazný plán celkovo počíta s piatimi bodmi a tromi tajnými dodatkami. Okrem bezodkladnej pozvánky na vstup do NATO k nim patrí posilnenie ukrajinských vojenských a obranných kapacít, pokračovanie vojenskej operácie v ruskej Kurskej oblasti a nasadenie "komplexného balíka nejadrových strategických odstrašujúcich prostriedkov" na Ukrajine.



Kosiniak-Kamysz v piatok tiež uviedol, že ukrajinskí vojaci sú už vojnou vyčerpaní. "Situácia na fronte je ťažká, je tu obrovská únava z vojny," uviedol. Dodal, že Ukrajinci žijúci v Poľsku zatiaľ neprejavujú príliš veľký záujem o plánovanú dobrovoľnícku brigádu, do ktorej sa doteraz prihlásilo zhruba 300 mužov a žien.



Snaha vycvičiť v Poľsku "ukrajinskú légiu" je súčasťou bezpečnostnej dohody, ktorú v júli podpísal Zelenskyj s poľským premiérom Donaldom Tuskom, pripomína DPA.



Poľsko, ktoré je členom EÚ aj NATO, patrí k najangažovanejším politických a vojenským podporovateľom Ukrajiny. Okrem toho prijalo na svoje územie takmer milión ukrajinských utečencov.