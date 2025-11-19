Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľský minister: Nasadíme vojakov na ochranu kritickej infraštruktúry

Na snímke Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Foto: TASR - MO SR

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Varšava 19. novembra (TASR) - Poľsko spustí operáciu Horyzont, v rámci ktorej na ochranu kritickej infraštruktúry nasadí do 10.000 vojakov, ktorí budú pomáhať polícii. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
