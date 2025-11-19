< sekcia Zahraničie
Poľský minister: Nasadíme vojakov na ochranu kritickej infraštruktúry
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 19. novembra (TASR) - Poľsko spustí operáciu Horyzont, v rámci ktorej na ochranu kritickej infraštruktúry nasadí do 10.000 vojakov, ktorí budú pomáhať polícii. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)