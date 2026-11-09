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Poľsky minister navštívil zraneného policajta, pochádza z obce pri SK

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Policajt stojí v ohradenom priestore, v pozadí je tmavé vozidlo uprostred, ktoré údajne použil strelec, ktorý v sobotu 7. novembra 2026 spustil paľbu na trhovisku v Krakove v Poľsku, pričom podľa úradov došlo k úmrtiam a zraneniam. Foto: TASR/AP

Kosiniak-Kamysz sa poďakoval policajtom a povedal, že ich rozhodné konanie zabránilo ešte väčšej tragédii.

Autor TASR
Krakov 9. novembra (TASR) - Poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz navštívil v pondelok v nemocnici zraneného policajta Artura Moraňského, ktorý spolu s kolegom z hliadky Jakubom Kulikom postrelil ozbrojeného útočníka v Krakove. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a portálov Infosecurity24 a Onet.

Kosiniak-Kamysz sa poďakoval policajtom a povedal, že ich rozhodné konanie zabránilo ešte väčšej tragédii. Krakovský starosta Lukasz Gibala pre oboch navrhol udelenie titulu čestných občanov mesta.

Moraňski pochádza z dediny Powrožnik na hraniciach so Slovenskom. Podľa starostu neďalekej obce Muszyna Jana Golbu sa po prebudení najprv pýtal na zdravotný stav svojho kolegu.

Všetci o ňom hovoria, že je to nesmierne spoľahlivý človek. Všetko, do čoho sa pustil, robil s veľkým nasadením a nadšením, či už išlo o futbal alebo cirkevné aktivity,“ opísal policajta Golba. Moraňski nastúpil k polícii v roku 2024.

Jeho 24-ročný kolega Kulik zase v minulosti slúžil v 6. výsadkovej brigáde a 18. bielskom výsadkovom prápore. Angažoval sa tiež ako člen Dobrovoľného hasičského zboru v Leszczynách, časti mesta Bielsko-Biala. Obaja policajti sú ženatí a Kulik má malé dieťa.

Moraňski podľa portálu Onet ako prvý zasiahol útočníka tak, že ho zrazil k zemi. Sám však utrpel ťažké zranenia a pri ďalšej prestrelke ležal pri aute. Jeho zranený kolega Kulik sa dokázal ešte postaviť a vystreliť rany, ktoré strelca zneškodnili.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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