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Poľsky minister navštívil zraneného policajta, pochádza z obce pri SK
Kosiniak-Kamysz sa poďakoval policajtom a povedal, že ich rozhodné konanie zabránilo ešte väčšej tragédii.
Autor TASR
Krakov 9. novembra (TASR) - Poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz navštívil v pondelok v nemocnici zraneného policajta Artura Moraňského, ktorý spolu s kolegom z hliadky Jakubom Kulikom postrelil ozbrojeného útočníka v Krakove. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a portálov Infosecurity24 a Onet.
Kosiniak-Kamysz sa poďakoval policajtom a povedal, že ich rozhodné konanie zabránilo ešte väčšej tragédii. Krakovský starosta Lukasz Gibala pre oboch navrhol udelenie titulu čestných občanov mesta.
Moraňski pochádza z dediny Powrožnik na hraniciach so Slovenskom. Podľa starostu neďalekej obce Muszyna Jana Golbu sa po prebudení najprv pýtal na zdravotný stav svojho kolegu.
„Všetci o ňom hovoria, že je to nesmierne spoľahlivý človek. Všetko, do čoho sa pustil, robil s veľkým nasadením a nadšením, či už išlo o futbal alebo cirkevné aktivity,“ opísal policajta Golba. Moraňski nastúpil k polícii v roku 2024.
Jeho 24-ročný kolega Kulik zase v minulosti slúžil v 6. výsadkovej brigáde a 18. bielskom výsadkovom prápore. Angažoval sa tiež ako člen Dobrovoľného hasičského zboru v Leszczynách, časti mesta Bielsko-Biala. Obaja policajti sú ženatí a Kulik má malé dieťa.
Moraňski podľa portálu Onet ako prvý zasiahol útočníka tak, že ho zrazil k zemi. Sám však utrpel ťažké zranenia a pri ďalšej prestrelke ležal pri aute. Jeho zranený kolega Kulik sa dokázal ešte postaviť a vystreliť rany, ktoré strelca zneškodnili.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Kosiniak-Kamysz sa poďakoval policajtom a povedal, že ich rozhodné konanie zabránilo ešte väčšej tragédii. Krakovský starosta Lukasz Gibala pre oboch navrhol udelenie titulu čestných občanov mesta.
Moraňski pochádza z dediny Powrožnik na hraniciach so Slovenskom. Podľa starostu neďalekej obce Muszyna Jana Golbu sa po prebudení najprv pýtal na zdravotný stav svojho kolegu.
„Všetci o ňom hovoria, že je to nesmierne spoľahlivý človek. Všetko, do čoho sa pustil, robil s veľkým nasadením a nadšením, či už išlo o futbal alebo cirkevné aktivity,“ opísal policajta Golba. Moraňski nastúpil k polícii v roku 2024.
Jeho 24-ročný kolega Kulik zase v minulosti slúžil v 6. výsadkovej brigáde a 18. bielskom výsadkovom prápore. Angažoval sa tiež ako člen Dobrovoľného hasičského zboru v Leszczynách, časti mesta Bielsko-Biala. Obaja policajti sú ženatí a Kulik má malé dieťa.
Moraňski podľa portálu Onet ako prvý zasiahol útočníka tak, že ho zrazil k zemi. Sám však utrpel ťažké zranenia a pri ďalšej prestrelke ležal pri aute. Jeho zranený kolega Kulik sa dokázal ešte postaviť a vystreliť rany, ktoré strelca zneškodnili.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)