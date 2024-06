Poľský minister obrany: Americký systém Patriot zostane v Poľsku

Varšava 14. júna (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v piatok povedal, že americký systém protivzdušnej obrany Patriot, ktorý je aktuálne v Poľsku, sa odtiaľ nepresunie na Ukrajinu. Zároveň upozornil, že v tejto otázke sa v ostatnom čase šírilo množstvo dezinformácií, informuje agentúra PAP.



"Hovoril som s americkým ministrom obrany Lloydom Austinom, ktorý osobne potvrdil, že batérie amerického systému Patriot zostanú v Poľsku a že sa v tejto veci nič nezmení," povedal Kosiniak-Kamysz na zasadnutí ministrov obrany krajín NATO v Bruseli.



Batérie amerického systému tak podľa jeho slov nebudú presunuté z Poľska na Ukrajinu, ako sa v posledných dňoch špekulovalo. Minister v tejto súvislosti upozornil na podľa jeho slov značné množstvo dezinformácií, ktoré sa dostali na verejnosť.



Americký denník The New York Times (NYT) ešte v utorok informoval, že Spojené štáty poskytnú Ukrajine druhý raketový systém Patriot. Podľa zdrojov NYT malo ísť o Patriot nachádzajúci sa v Poľsku, ktorý mal byť na Ukrajinu presunutý už do niekoľkých dní. Denník vtedy informoval, že dodanie tohto Patriotu už schválil americký prezident Joe Biden.



NYT však vo svojej správe nespresnil, či má byť z Poľska presunutý celý systém Patriot, ktorý podľa PAP pozostáva z ôsmich odpaľovacích zariadení s radarmi a ďalším vybavením, alebo len o niektoré jeho časti. PAP pripomína, že jedna batéria Patriotu je v súčasnosti umiestnená na juhovýchode Poľska, kde okrem iného chráni logistické centrum v meste Rzeszów, cez ktoré putuje na Ukrajinu veľká časť pomoci.