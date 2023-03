Poľský minister obrany Blaszczak privítal zatykač ICC na Putina

Varšava 19. marca (TASR) - Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak privítal zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) na ruského prezidenta Vladimira Putina, informuje TASR na základe nedeľňajšej správy agentúry PAP.



"Je to dobrá vec... že bol vydaný takýto zatykač," povedal Blaszczak pre spravodajskú stanicu TVP Info. Zároveň však upozornil, že Rusko má vo svete svojich podporovateľov.



"Mali by sme si byť vedomí toho, že vo svete existujú sily, ktoré si neprajú, aby bola obnova ruského impéria zastavená," poznamenal.



Na otázku, či by zatykač ICC na Putina mohol niektoré krajiny presvedčiť, aby sa prestali pokúšať rokovať s Putinom, poľský minister obrany uviedol, že je to "všetko hrou záujmov".



Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu začal vyšetrovanie v súvislosti s možnými vojnovými zločinmi Ruska na Ukrajine ešte 3. marca 2022 na iniciatívu skupiny krajín vrátane Poľska, pripomína PAP.



Zatykač sa týka nezákonného presunu a deportácií ukrajinského obyvateľstva - najmä detí - z Ukrajiny do Ruska. Správy, podľa ktorých sú ukrajinské deti z Ruskom okupovaných území násilne deportované do Ruska, sa prvýkrát objavili na jar minulého roka. Medzinárodný trestný súd v Haagu v tejto súvislosti vydal v piatok zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidentskú komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.