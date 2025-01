Poľský minister obrany podporil výzvu vyčleniť na obranu 5 percent HDP

Varšava 13. januára (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz podporil myšlienku nastupujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby členské krajiny NATO vyčlenili na obranu aspoň päť percent svojho HDP. Informuje o tom v pondelok TASR podľa správy agentúry PAP.



Poľsko je podľa PAP už teraz krajinou s najväčším podielom HDP vynaloženým na obranu spomedzi krajín NATO. V roku 2024 na ňu vyčlenilo 4,1 percenta HDP a v tomto roku plánuje sumu zvýšiť na 4,7 percenta.



V nedeľnom rozhovore pre britský denník Financial Times (FT) sa minister Kosiniak-Kamysz vyjadril, že Poľsko sa môže stať "transatlantickým prepojením medzi touto výzvou stanovenou prezidentom Trumpom a jej implementáciou v Európe".



Podľa ministra môže naplnenie cieľa trvať aj jedno desaťročie, ale Trump by nemal byť kritizovaný za stanovovanie ambicióznych plánov, cituje PAP.



Poľsko výrazne zvýšilo svoje výdavky na obranu po ruskej invázii na Ukrajinu. Tejto téme sa podľa Financial Times chce intenzívne venovať aj počas svojho predsedníctva v Rade EÚ a navrhuje na spoločnú obranu vynaložiť 100 miliárd EUR z európskych prostriedkov. "Keď sme si dovolili zadlžiť sa pre obnovu po Covide, tak určite musíme nájsť peniaze aj na ochranu pred vojnou," dodal poľský minister obrany.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)