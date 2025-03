Poľský minister obrany predstavil plány na modernizáciu letectva

Varšava 20. marca (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok v príhovore na konferencii Budúcnosť vzdušných síl Poľskej republiky vo Varšave predstavil plány na modernizáciu vojenského letectva a posilnenie obranných kapacít krajiny. Konferenciu zorganizoval Portal obronny, informuje varšavský spravodajca TASR.



Minister zdôraznil potrebu lepšieho prepojenia vzdušných a pozemných síl s dôrazom na kompatibilitu, koordináciu a výmenu informácií medzi jednotkami. Kľúčovým cieľom podľa neho bude implementácia nového vybavenia vrátane lietadiel vzdušnej nadvlády, rozšírenia transportných schopností a nadobudnutia schopnosti tankovať vo vzduchu, ktorá v poľskej armáde stále chýba. Zároveň vyzdvihol význam rozvoja infraštruktúry a potrebu budovania nových vojenských letísk, najmä na juhovýchode Poľska.



Kosiniak-Kamysz upozornil aj na potrebu zrýchlenia výcviku pilotov. Centrum v Denbline podľa neho zohráva dôležitú úlohu, no výcvik bude potrebné prispôsobiť príchodu nových typov techniky, ako sú vrtuľníky Apache. Ministerstvo obrany pracuje na legislatívnych zmenách, ktoré majú zjednodušiť školenia a udržať personál, a má záujem nakúpiť cvičné ľahké bojové lietadlá FA-50.



Minister vo vystúpení vyzval na posilnenie poľského obranného priemyslu a oznámil plán presunu 30 miliárd zlotých (7 miliárd eur) z Plánu obnovy na zbrojárske investície. "Všetci sa púšťajú do práce. Nemecko mení ústavu. EÚ pripravuje bielu knihu (dokument s návrhmi opatrení - pozn. TASR), v ktorej bude bezpečnosť na prvom mieste. Treba sa zamerať na obranný priemysel, práve tu je najväčší problém," povedal minister a zdôraznil, že obrana sa stáva prioritou EÚ a Poľsko by malo byť na čele tohto procesu.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)