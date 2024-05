Poľský minister obrany varoval pred ruskými hrozbami v Európe

Varšava 7. mája (TASR) – Poľské bezpečnostné služby sú v plnej pohotovosti pre hrozbu bombových útokov a záškodníckych akcií zo strany Ruska na území Európy. V utorok to vyhlásil poľský minister obrany, TASR informuje na základe správy agentúry PAP.



Wladyslaw Kosiniak-Kamysz počas rozhovoru pre poľský denník Fakt potvrdil existenciu týchto hrozieb. "Áno, takéto riziko hrozí. Bezpečnostné služby sú v plnej pohotovosti, aby zamedzili všetkým akciám ohrozujúcim Poľsko," vyhlásil minister.



Kosiniak-Kamysz reagoval na informácie zverejnené v nedeľu britským denníkom The Financial Times (FT), že Rusko plánuje násilné sabotáže na pevninskej časti Európy. Podľa FT ide o pokračovanie ruských plánov permanentného konfliktu so Západom. Správy troch európskych krajín, ktoré denník nedávno dostal k dispozícii, uvádzajú "hromadiace sa dôkazy agresívnejšej a sústredenejšej snahy" Kremľa zaútočiť v Európe.



"Bezpečnostné agentúry a minister (Tomasz Siemoniak, koordinátor poľských bezpečnostných služieb) pred niekoľkými týždňami ohlásili už niekoľko zatknutí. Boli počas nich zadržané osoby podozrivé zo sabotáže a skutkov namiereným proti záujmom Poľska, ktoré mohli na dôležitých miestach spôsobiť požiare," vyhlásil minister obrany.