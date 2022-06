Blaszczak: Výcvik použitia zbraní by malo mať čo najviac ľudí

Varšava 9. júna (TASR) - Výcvik na používanie zbraní by malo absolvovať čo najviac ľudí. Vo štvrtok to pre verejnoprávny rozhlas povedal poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Reagoval tak na nedávny návrh zákona, ktorý by zjednodušil prístup k zbraniam i k príslušnému výcviku. TASR prevzala správu z agentúry PAP.



Predmetný návrh predložili poslanci populistického protisystémového hnutia Kukiz'15 s podporou vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Šéf tohto hnutia Pawel Kukiz v pondelok uviedol, že ďalšia spolupráca jeho strany s konzervatívnou vládnou alianciou Zjednotená pravica (ZP) bude závisieť od schválenia návrhu týkajúceho sa zbraní a munície.



"Nepochybujem o tom, že čo najviac ľudí, ako sa len dá, by malo dostať výcvik, malo by dokázať zaobchádzať so zbraňami," povedal šéf rezortu obrany Blaszczak. "Chceme, aby čo najviac ľudí vedelo, ako sa správať v krízovej situácii," zdôvodnil svoj postoj.



Cieľom navrhovaného zákona, ktorý by nahradil súčasnú právnu n ormu z roku 1999, je zjednodušiť proces udeľovania zbrojných preukazov pre dospelé osoby s dobrým duševným zdravím, ktoré neporušili zákon.



Návrh tiež počíta s uľahčením prístupu k zbraniam pre vojakov poľských ozbrojených síl, ako aj členov teritoriálnej obrany či iných ozbrojených zložiek štátu.