Poľský minister obrany vyzval prezidenta na ospravedlnenie za veto
Autor TASR
Varšava 18. marca (TASR) - Poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označil veto prezidenta Karola Nawrockého k zákonu o mechanizme SAFE za chybu a vyzval ho, aby sa ospravedlnil. Uviedol to v stredu počas návštevy 18. prieskumného práporu v meste Biala Podlaska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa vicepremiéra veto skomplikovalo a predĺžilo proces modernizácie ozbrojených síl, hoci ho nezastavilo. Zdôraznil, že za nesprávne rozhodnutia je potrebné prevziať zodpovednosť a ospravedlnenie môže prispieť k zlepšeniu vzťahov.
Prezident minulý týždeň vetoval zákon zavádzajúci európsky mechanizmus vyzbrojovania SAFE a s guvernérom Národnej banky Poľska Adamom Glapiňskim predstavil vlastnú alternatívu označenú ako „poľský SAFE 0%“. Návrh počíta so vznikom fondu financovaného najmä zo ziskov centrálnej banky.
Minister obrany deklaroval ochotu rokovať o tomto projekte, zároveň však chce presadzovať potreby modernizácie armády. Tie vyčíslil približne na 600 miliárd zlotých (asi 140 miliardy eur) a zdôraznil nutnosť využitia všetkých dostupných zdrojov financovania.
Počas návštevy v Bialej Podlaskej rokoval s vojakmi a veliteľmi o podmienkach služby a rozvoji infraštruktúry. Rezort obrany tam podľa neho investoval približne 360 miliónov zlotých (84,3 milióna eur) a plánuje ďalšie posilňovanie jednotiek, najmä v prihraničných oblastiach.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
