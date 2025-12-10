< sekcia Zahraničie
Poľský minister ocenil vedcov, je medzi nimi aj slovenský historik
Rodák z Bardejova pôsobí na akademickej pôde v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, dlhodobo spolupracuje s poľskými inštitúciami a popularizuje poľské dejiny aj medzi slovenským publikom.
Autor TASR
Varšava 10. decembra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v stredu ocenil vedcov a autorov najlepších kníh roka o poľskej histórii a diplomacii. Medzi ocenenými je aj slovenský historik Oliver Zajac, ktorý získal čestné uznanie v kategórii Najlepšia publikácia v cudzom jazyku. Ocenenie mu udelila odborná komisia zložená z historikov, diplomatov a zástupcov kultúrnych inštitúcií. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Zajac analyzuje politický diskurz a aktivity tzv. konštitučno-liberálneho krídla poľskej emigrácie známeho ako Hôtel Lambert vo svojej práci „Hôtel Lambert and the Austrian Empire, 1831–1846. The Political Discourse and Activities of Adam Jerzy Czartoryski“ (Hotel Lambert a Rakúske cisárstvo, 1831–1846. Politický diskurz a aktivity Adama Jerzyho Czartoryského). Táto časť poľskej emigrácie v 19. storočí pôsobila v exile vo Francúzsku pod vedením kniežaťa Czartoryského a slovenský historik sa vo svojej práci zameriava najmä na vzťahy tejto skupiny k Rakúskemu cisárstvu, ich predstavy o budúcnosti širšieho stredoeurópskeho priestoru vrátane súvislostí so slovenským národným hnutím a vzťahov so Štúrovcami.
„Ocenenie od poľského ministerstva zahraničných vecí si nesmierne vážim a je to aj motivácia do ďalšej práce - ostať pri tejto téme a venovať sa ďalej poľským reáliám,“ uviedol Zajac. Dodal, že uznanie z Poľska má pre neho osobitný význam, keďže sa dlhodobo zameriava výhradne na poľské dejiny. „Ak má moja práca mať zmysel, musí mať ohlas práve v Poľsku, poľskí kolegovia o nej musia vedieť a v ideálnom prípade s ňou pracovať ďalej,“ zdôraznil.
Podľa Zajaca by mal byť každý úspech slovenského vedca v zahraničí vnímaný aj ako úspech slovenskej vedy. „Na Slovensku máme veľmi kvalitných vedcov vo všetkých oblastiach. Je škoda, že sa im nedostáva takej podpory zo strany štátu, ako by si zaslúžili a že ich vo verejnom priestore nepoznáme,“ dodal.
Rodák z Bardejova pôsobí na akademickej pôde v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, dlhodobo spolupracuje s poľskými inštitúciami a popularizuje poľské dejiny aj medzi slovenským publikom.
Zajac analyzuje politický diskurz a aktivity tzv. konštitučno-liberálneho krídla poľskej emigrácie známeho ako Hôtel Lambert vo svojej práci „Hôtel Lambert and the Austrian Empire, 1831–1846. The Political Discourse and Activities of Adam Jerzy Czartoryski“ (Hotel Lambert a Rakúske cisárstvo, 1831–1846. Politický diskurz a aktivity Adama Jerzyho Czartoryského). Táto časť poľskej emigrácie v 19. storočí pôsobila v exile vo Francúzsku pod vedením kniežaťa Czartoryského a slovenský historik sa vo svojej práci zameriava najmä na vzťahy tejto skupiny k Rakúskemu cisárstvu, ich predstavy o budúcnosti širšieho stredoeurópskeho priestoru vrátane súvislostí so slovenským národným hnutím a vzťahov so Štúrovcami.
„Ocenenie od poľského ministerstva zahraničných vecí si nesmierne vážim a je to aj motivácia do ďalšej práce - ostať pri tejto téme a venovať sa ďalej poľským reáliám,“ uviedol Zajac. Dodal, že uznanie z Poľska má pre neho osobitný význam, keďže sa dlhodobo zameriava výhradne na poľské dejiny. „Ak má moja práca mať zmysel, musí mať ohlas práve v Poľsku, poľskí kolegovia o nej musia vedieť a v ideálnom prípade s ňou pracovať ďalej,“ zdôraznil.
Podľa Zajaca by mal byť každý úspech slovenského vedca v zahraničí vnímaný aj ako úspech slovenskej vedy. „Na Slovensku máme veľmi kvalitných vedcov vo všetkých oblastiach. Je škoda, že sa im nedostáva takej podpory zo strany štátu, ako by si zaslúžili a že ich vo verejnom priestore nepoznáme,“ dodal.
Rodák z Bardejova pôsobí na akademickej pôde v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied, dlhodobo spolupracuje s poľskými inštitúciami a popularizuje poľské dejiny aj medzi slovenským publikom.