Poľský minister po zmiznutí mín objavených v sklade odvolal generála

Varšava 11. januára (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz odvolal generála Artura Kepczynského z funkcie vedúceho Inšpektorátu podpory ozbrojených síl. Minister dôvod odvolania neuviedol, podľa miestnych médií by to ale mohlo súvisieť s vlaňajším zmiznutím protitankových mín, ktoré sa napokon našli v sklade spoločnosti IKEA. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.



Poľské spravodajské weby Wirtualna Polska (WP) i Onet vo štvrtok informovali, že pri vykládke vlaku s vojenským vybavením pri meste Štetín na severozápade krajiny v lete minulého roka sa vojakom nepodarilo vyložiť celý náklad. Vo vlaku zostali protitankové míny, ktoré putovali ďalej do Poľska.



Generál Kepczynski, ktorý z podstaty svojho doterajšiu postu zodpovedal okrem iného aj za správu systému logistickej podpory poľskej armády, podľa WP určitý čas informácie o mínach tajil pred svojimi nadriadenými. Míny sa podľa webu Onet našli až v sklade IKEA, čo potvrdila aj samotná spoločnosť.



Poľské médiá podľa PAP tento incident tiež spojili so samovraždou istého vojaka, ktorý údajne podľahol nátlaku. Podľa poľského ministra túto záležitosť vyšetruje vojenská polícia aj prokuratúra.



Odvolaný Kepczynski pôsobil ako zástupca vedúceho Inšpektorátu podpory ozbrojených síl, respektíve šéfa logistiky, od roku 2020. Právomoci vedúceho dočasne prevzal v apríli 2021 a samotnú funkciu o niekoľko mesiacov neskôr.