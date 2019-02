Poľský minister poľnohospodárstva: Podozrivé mäso nebolo nevyhovujúce

Neboli to žiadne choré kravy, porušené boli len pravidlá zabitia zvierat, uviedol minister poľnohospodárstva Jan Krzysztof Ardanowski.

Varšava 4. februára (TASR) - Predstavitelia poľskej vlády popreli, že sa v krajine zabíjali choré kravy s cieľom predaja ich mäsa na spotrebu. Vyšetrovatelia Európskej únie (EÚ) pricestovali v pondelok na týždennú návštevu do Poľska, aby preskúmali podozrivé praktiky, keďže podľa mediálnych správ hovädzie mäso z chorých zvierat bolo vyvezené do viac než 10 krajín EÚ.



Hlavný poľský veterinár Pawel Niemczuk uviedol, že dvaja vyšetrovatelia EÚ skúmajú dokumenty a rozprávajú sa s pracovníkmi, ktorí majú na starosti dohľad nad kvalitou mäsa. Tiež sa majú stretnúť s veterinárnymi inšpektormi a navštívia bitúnky, dodal.



"Neboli to žiadne choré kravy, porušené boli len pravidlá zabitia zvierat," uviedol minister poľnohospodárstva Jan Krzysztof Ardanowski.



Poľsko je veľkým vývozcom hovädzieho mäsa. Odhalenie nekalých praktík vyvolalo obavy v celej Európe najmä preto, že časť z podozrivého mäsa bola distribuovaná do reštaurácií a škôl.



Návštevu inšpektorov EÚ avizovala už v piatok (1.2.) hovorkyňa Európskej komisie Anca Paduraruová. Nasleduje po reportáži súkromnej televízie TVN24, ktorá odhalila, že na bitúnku v meste Ostrów Mazowiecka sa v noci a bez prítomnosti veterinárneho lekára, ako to vyžaduje zákon, zabíjali choré a staré zvieratá. Ich mäso sa pritom ďalej predávalo, čo ohrozilo zdravie ľudí.



Poľský veterinárny inšpektorát minulý týždeň zrušil bitúnku povolenie na prevádzku a úrady začali s vyšetrovaním. Avšak vysokí poľskí predstavitelia ministerstva poľnohospodárstva a veterinári v pondelok vyhlásili, že testy nepreukázali žiadnu nákazu ani nebezpečenstvo, ktoré by ohrozovalo spotrebiteľov, a trvali na tom, že 9,5 tony mäsa bolo stiahnutých z trhu len z preventívnych dôvodov.