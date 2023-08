Poľský minister: Posily na hranici sú odstrašujúcim prostriedkom

Varšava 12. augusta (TASR) – Poľsko zvýšilo počet vojakov pri hranici s Bieloruskom ako odstrašujúci prostriedok v čase "destabilizujúcich" krokov proruského suseda. Uviedol to v sobotu poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Blaszczak sa v Jarylowke na východe Poľska stretol s niektorými s vojakov, ktorých v poslednom čase poslali k bieloruskej hranici. Zdôraznil tam, že zvýšená vojenská prítomnosť je výlučne odstrašujúcim, nie nepriateľským krokom, ako to tvrdia Minsk a Moskva.



"Niet pochýb, že bieloruský režim spolupracuje s Kremľom a že cieľom útokov na poľskú hranicu je narušiť stabilitu našej krajiny," povedal Blaszczak.



Minulý týždeň dva bieloruské vojenské vrtuľníky nakrátko vstúpili do vzdušného priestoru Poľska, čo Varšava označila za úmyselnú provokáciu. Provládna skupina v Bielorusku tiež nedávno tvrdila, že poľskí politici, podporujúci Ukrajinu vo vojne proti útočiacemu Rusku, "svojimi činmi a rétorikou rozdúchavajú oheň vojny", pričom ich "poháňa šovinizmus".



Blaszczak tento týždeň oznámil, že na hranici s Bieloruskom umiestnia celkovo 10.000 príslušníkov armády a jednotiek územnej obrany. Budú tam pôsobiť spolu s obvyklou pohraničnou strážou.



Poľsko je znepokojené aj prítomnosťou žoldnierov ruskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku a migrantmi z Blízkeho východu a Afriky, ktorí sa snažia nelegálne dostať do krajiny z Bieloruska.



Poľsko a ďalšie krajiny východného krídla NATO obviňujú režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že migrantov privádza k hraniciam v rámci tzv. hybridnej vojny zameranej na vyvolávanie nestability na Západe.