Poľský minister pre európske záležitosti odstúpil

Varšava 12. októbra (TASR) - Poľský minister pre európske záležitosti Konrad Szymaňski v stredu oznámil, že odstupuje z funkcie. Uviedol, že na rezignácii sa dohodol s premiérom Mateuszom Morawieckim. Magazín Politico píše, že jedným z dôvodov sú čoraz napätejšie vzťahy Varšavy s EÚ.



Szymaňski podľa Politica patril medzi najumiernenejších členov nacionalistickej vlády. "Nie je dobré, keď odchádza relatívne proeurópsky minister a pravdepodobne ho nahradí niekto jednoznačne viac protieurópsky," povedal opozičný ľavicový poslanec Lukasz Kohut.



Morawiecki neskôr v stredu oznámil, že Szymaňského by mal nahradiť štátny tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Szymon Szynkowski vel Sęk.



Szymaňski bol ministrom pre európske záležitosti od roku 2019. "Som presvedčený, že môj nástupca bude mať rovnakú úroveň (pracovných) skúseností, profesionality a oddanosti veci a bude presadzovať politiku, ktorá bude v súlade so záujmami Poľska v EÚ," povedal novinárom. Zatiaľ čo vlády sa menia, Poľsko je stále jednou krajinou, pričom jeho záujmy a postoje v Európe by politické zmeny nemali ovplyvniť, dodal.



Spor Varšavy s Bruselom v oblasti právneho štátu považuje za "zásadný". Otázne je však, "ako implementovať právny štát" v jednotlivých členských krajinách a tiež to, kto "má právo rozhodnúť o tom, ako budú tieto princípy implementované". Tento spor škodí Varšave aj EÚ a bolo by dobré "zmiesť ho zo stola".



EÚ v júni zmrazila 35 miliárd eur, ktoré malo Poľsko dostať v rámci post-pandemického plánu obnovy. Odblokovanie podmienila zrušením sporných reforiem v oblasti súdnictva. Ide o zrušenie tzv. disciplinárnej komory pre poľských sudcov, zmenu pravidiel a opätovné preskúmanie prípadov sudcov, na ktorých disciplinárna komora uvalila sankcie.



Súdny dvor EÚ okrem toho vlani v októbri rozhodol, že Poľsko musí denne platiť pokutu milión eur za nedodržanie nariadenia o okamžitom zrušení disciplinárnej komory, ktorá má podľa Európskej komisie priveľký politický vplyv a nedodržiava princípy demokracie.



Prezident Andrzej Duda v stredu prijal aj rezignáciu šéfa kancelárie premiéra Michala Dworczyka z osobných dôvodov. Duda neskôr oznámil, že nahradiť by ho mal niekdajší predseda dolnej komory poľského parlamentu (Sejmu) Marek Kuchcinski.