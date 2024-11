Poľský minister Sikorski odmietol výzvu Kyjeva na ďalšie stíhačky

Varšava 2. novembra (TASR) – Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski odmietol v sobotu sťažnosti Ukrajiny na to, že jej Varšava nedodala prisľúbené stíhačky na obranu krajiny proti ruskej invázii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Máme vlastné obranné potreby," povedal Sikorski pre spravodajskú stanicu Polsat News. Ukrajina musí podľa neho pochopiť, že Poľsko ako "frontový štát" tiež musí odstrašovať ruského prezidenta Vladimira Putina.



Vyjadrenie prišlo po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Poľsko obvinil, že si znova vymyslelo dôvod, prečo jeho krajine neposlať ďalšie stíhačky MiG-29, napísala DPA.



Poľská vláda podľa Sikorského predložila návrh na obrannú pôžičku pre Ukrajinu, ktorá by Kyjevu umožnila nakúpiť vojenskú techniku od poľských výrobcov na úver a peniaze splatiť počas povojnovej obnovy.



Zelenskyj tiež nedávno kritizoval Poľsko za odmietanie zostreliť ruské rakety nad Ukrajinou. Varšava argumentuje, že takýto krok by si vyžadoval spoločný súhlas členov Severoatlantickej aliancie.



Poľsko, člen Európskej únie a NATO, má spoločnú hranicu s Ukrajinou a spojencom Moskvy Bieloruskom, ktorá je zároveň vonkajšou hranicou EÚ. Krajina patrí k najoddanejším politickým a vojenským podporovateľom Ukrajiny od začiatku invázie Ruska vo februári 2022, po ktorej prijala státisíce ukrajinských utečencov.