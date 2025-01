Poľský minister Sikorski varuje pred ruskými útokmi v Európe

Berlín 17. januára (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v piatok na tlačovej konferencii v Berlíne vyhlásil, že Európa je "pod útokom Ruska" vo forme politických vrážd, kybernetickej hrozby či sabotážnych činov a podpaľačstva. Zároveň Európu vyzval, aby sa seriózne začala zaoberať svojou vlastnou obranou. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Šéf poľskej diplomacie upozornil na viaceré útoky Moskvy na európskej pôde vrátane niekoľkých atentátov v Nemecku či Spojenom kráľovstve. Dodal, že na zozname krajín zasiahnutých ruskými sabotážnymi činmi - ako podpaľačstvo, vyhrážanie či narúšanie infraštruktúry - sú aj Česko, Litva a Poľsko. Opakované poľské varovania pred hrozbou zo strany Ruska sa podľa neho ukázali ako správne.



Sikorski zdôraznil, že ruské útoky na Európu prebiehajú už roky aj online a krajiny v nej sú pod "neustálou (paľbou) kybernetických napadnutí". V súvislosti s týmto tvrdením spomenul údajné zásahy do referenda o brexite či do decembrových prezidentských volieb v Rumunsku.



Minister uviedol, že ruská stratégia je pri týchto útokoch zrejmá. "Vladimir Putin nás jednoznačne provokuje a snaží sa manipulovať s našimi volebnými systémami a inštitúciami v záujme obnovenia ruskej kontroly nad iným územím a tiež v záujme zničenia západných spojenectiev," povedal. Podľa neho všetky tieto udalosti súvisia s ruskou tajnou službou GRU, ktorá si páchateľov najíma a platí im za útoky.



Na tlačovej konferencii sa Sikorski vyjadril aj ku konfliktu na Ukrajine. Ocenil výdavky na obranu vo výške dvoch percent HDP, ktoré za posledné roky presadilo niekoľko členských štátov NATO. Vyhlásil, že Poľsko stojí na ich čele, keďže jeho výdavky na obranu v roku 2025 pravdepodobne dosiahnu 4,7 percenta HDP.



V súčasnosti podľa neho neexistuje medzi Moskvou a Kyjevom náznak prímeria a odmietol myšlienku, že by Poľsko mohlo byť sprostredkovateľom. "Sme najlepším priateľom Ukrajiny... a považujeme Putinove Rusko za nepriateľský štát," vyhlásil a ozrejmil tak, že postoj Varšavy nie je neutrálny.



Sikorski tiež prisľúbil, že Poľsko sa počas svojho predsedníctva v Rade EÚ "bude sústreďovať na bezpečnosť".