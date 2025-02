Poľský minister: Susedia Ruska by nemali vyslať vojakov na Ukrajinu

Varšava 19. februára (TASR) - Žiadna krajina susediaca s Ruskom by sa podľa poľského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza nemala zúčastniť na prípadnej mierovej misii na Ukrajine. Podľa neho by to mohlo viesť k rôznym provokáciám, informuje spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Minister obrany varoval pred rizikom hybridných útokov a zopakoval, že krajiny hraničiace s Ruskom by sa nemali zapojiť do prípadnej stabilizačnej misie na Ukrajine. "Je príliš ľahké stať sa obeťou provokácie," zdôraznil.



Kosiniak-Kamysz v rozhovore pre Polsat News zdôraznil, že v súčasnosti neexistuje žiadna koalícia štátov, ktorá by plánovala vyslanie vojakov na Ukrajinu. "Poľsko určite nepošle vojakov na Ukrajinu," vyhlásil minister. Dodal, že pred poľskými ozbrojenými silami stoja iné výzvy, ako napríklad úloha Poľska ako logistického centra pre medzinárodnú pomoc smerujúcu na Ukrajinu či ochrana hraníc s Bieloruskom, na ktorej sa momentálne podieľa približne 6000 vojakov.



Poľský minister sa vyjadril aj k rokovaniam medzi USA a Ruskom o situácii na Ukrajine, ktoré sa začali v utorok v Saudskej Arábii. Uviedol, že tento proces môže mať rôzne fázy, ale konečný výsledok by mal byť priaznivý pre západné krajiny a dosiahnuť spravodlivý mier. Zároveň odmietol scenár, podľa ktorého by Rusko mohlo dosiahnuť stiahnutie jednotiek USA a NATO z východného krídla Aliancie. "Poľsko-americké spojenectvo a dôvera Američanov v Poliakov sú silnejšie ako akékoľvek rozhovory s Ruskom," uzavrel Kosiniak-Kamysz.