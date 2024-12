Poľský minister: Unikanie pred súdom najlepšie vystihuje prácu vlády

Gdaňsk 15. decembra (TASR) - Unikanie bývalého námestníka poľského ministra spravodlivosti pred vyšetrovaním podozrenia zo sprenevery verejných peňazí najlepšie charakterizuje ročné pôsobenie novej vlády. V sobotu to v Gdaňsku vyhlásil súčasný minister spravodlivosti Adam Bodnar. TASR o tom informuje podľa správy PAP.



Bodnar, ktorý pôsobí aj ako generálny prokurátor, počas konferencie o budúcnosti právnickej komunity odpovedal aj na otázky o neúspešnom pokuse zatknúť námestníka svojho predchodcu.



"Fakt, že sa Marcin Romanowski skrýva a odmieta čeliť spravodlivosti, je najlepším zhrnutím roka vládnutia (našej) vlády," povedal.



Romanowski je podozrivý zo sprenevery 107 miliónov PLN (25 miliónov eur) a z pokusu o spreneveru ďalších 58 miliónov PLN (13,56 milióna eur) z účelovej rezervy ministerstva spravodlivosti, ktorá slúžila na pomoc obetiam trestných činov.



Ako kandidát konzervatívnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS) sa po parlamentných voľbách stal poslancom Sejmu, dolnej komory parlamentu. V júli 2024 ho Sejm zbavil poslaneckej imunity, pred súdom sa však úspešne bránil, že ho stále chráni imunita ako člena delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZRE). PZRE mu imunitu odňalo 2. októbra na základe žiadosti Adama Bodnara a prokurátor ho ako podozrivého predvolal na výsluch 7. októbra. Pretože sa nedostavil, varšavský súd v pondelok 9. decembra rozhodol o jeho vyšetrovacej väzbe na tri mesiace.



Miesto jeho pobytu nie je známe a od 6. decembra nepoužíva telefónne čísla, ktoré sú na neho zaregistrované, preto sa začalo aj medzinárodné pátranie.



"Nebolo by to možné bez zriadenia vyšetrovacieho tímu, ktorý by preskúmal všetko, čo súvisí s Fondom spravodlivosti... bez odvážneho postoja prokurátora Piotra Wozniaka a jeho kolegov... bez zrušenia imunít v dolnej komore parlamentu a PZRE a bez rozhodnutia súdu o uvalení väzby," pokračoval. Úrady "nemôžu niesť zodpovednosť za to, že sa v takýchto situáciách ľudia schovávajú alebo utekajú" pred spravodlivosťou dodal Bodnar.