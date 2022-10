Poľský minister zahraničia podpísal žiadosť o reparácie od Nemecka

Varšava 3. októbra (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau podpísal diplomatickú nótu určenú Nemecku, v ktorej oficiálne požiadal o reparácie za druhú svetovú vojnu. Šéf poľskej diplomacie to oznámil v pondelok, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"(Diplomatická nóta) vyjadruje stanovisko poľského ministra zahraničných vecí, že strany by mali podniknúť okamžité kroky na trvalé a efektívne... urovnanie otázky dôsledkov agresie a nemeckej okupácie," povedal Rau na tlačovej konferencii.



Otázku reparácií za druhú svetovú vojnu minister nastolí aj počas utorkového stretnutia so svojou nemeckou rezortnou kolegyňou Annalenou Baerbockovou vo Varšave, uviedol v pondelok hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí Lukasz Jasina.



Šéf poľskej vládnucej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczynski v septembri vyčíslil škody, ktoré Poľsku spôsobilo nacistické Nemecko počas druhej svetovej vojny, na 6,2 bilióna zlotých (viac než 1,3 bilióna eur). Nemecko, najväčší obchodný partner Poľska, následne vyhlásilo, že všetky finančné nároky spojené s vojnou boli vyrovnané.



Počas druhej svetovej vojny bolo zabitých asi šesť miliónov Poliakov vrátane troch miliónov poľských Židov. Po potlačení povstania vo Varšave v roku 1944 zahynulo asi 200.000 civilistov a poľská metropola bola zrovnaná so zemou, pripomína Reuters.



V roku 1953 sa pod tlakom Sovietskeho zväzu vtedajší poľskí komunistickí vodcovia vzdali všetkých nárokov na vojnové reparácie. Moskva tak chcela oslobodiť Nemeckú demokratickú republiku (NDR) od akýchkoľvek záväzkov. Predstavitelia strany PiS dnes tvrdia, že vtedajšia dohoda je neplatná, pretože Poľsko nebolo schopné vyjednať spravodlivé odškodnenie.