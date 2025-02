Poľský minister zahraničia podporuje vznik banky na prezbrojenie EÚ

Brusel 7. februára (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski podporil myšlienku vytvorenia európskej banky, ktorá by financovala rozsiahle investície do posilnenia bezpečnosti a obrany Európy. Povedal to podľa agentúry PAP na tlačovom brífingu po štvrtkovom stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, informuje spravodajca TASR.



Sikorski uviedol, že zatiaľ čo v mierových časoch sa Európa môže spoliehať na Európsku banku pre obnovu a rozvoj, v obdobiach vojenských kríz nemá podobnú inštitúciu na financovanie obrany. Možnosti financovania zahŕňajú zvýšenie príspevkov členských štátov, presun existujúcich fondov, vydávanie spoločného dlhu alebo vytvorenie špecializovanej banky.



Minister preferuje práve možnosť banky pred ostatnými alternatívami. „Výhodou by bolo, že by mohla byť otvorená nielen pre členské štáty EÚ, ale aj pre ďalšie spriaznené krajiny,“ priblížil.



Sikorski tiež varoval, že ak si EÚ nevytvorí nejaký zdroj na financovanie obrany, môže sa ocitnúť v rovnako zložitej situácii, ako počas vojny v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch, keď bola odkázaná na vojenskú pomoc zo Spojených štátov.



Rutte po stretnutí vyhlásil, že Poľsko je príkladným členom NATO, a vyzdvihol jeho úsilie v oblasti národných obranných výdavkov. Varšava na obranu tento rok vynaloží 4,7 percenta HDP, čo je najviac spomedzi krajín NATO.



Podľa Sikorskeho boli dve percentá primerané v čase mieru, avšak vzhľadom na pretrvávajúcu vojnu a úmysly ruského prezidenta Vladimira Putina v nej pokračovať si NATO nemôže dovoliť považovať mier za samozrejmosť. „Putinove zdroje môžu ubúdať, možno mu dochádzajú tanky, ale jeho zámer pokračovať vo vojne je zrejmý,“ dodal Sikorski.



Varšava svoju obranyschopnosť intenzívne rozvíja od ruskej anexie ukrajinského Krymu v roku 2014. V roku 2024 bola poľská armáda podľa počtu vojakov tretia najväčšia v NATO po USA a Turecku.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)