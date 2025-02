Poľský minister zahraničia Sikorski bude pred OSN hovoriť v mene EÚ

Washington/New York 21. februára (TASR) - Poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski vo štvrtok večer priletel do USA, kde má na piatok naplánované stretnutie s americkým náprotivkom Marcom Rubiom. Následne sa zúčastní na zasadnutí Bezpečnostnej rady a Valného zhromaždenia OSN, kde má hovoriť v mene EÚ. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



"Minister Sikorski bude vo Washingtone, kde má naplánované stretnutie s Markom Rubiom," povedal pre PAP ministrov hovorca Pawel Wronski a ozrejmil, že témami budú Ukrajina a transatlantické vzťahy. "Potom pôjde do New Yorku na zasadnutie Bezpečnostnej rady a Valného zhromaždenia OSN, kde bude hovoriť v mene Európskej únie," dodal hovorca.



Stála misia Poľskej republiky pri OSN podľa PAP oznámila, že Sikorski sa zúčastní aj na diskusii o Ukrajine naplánovanej na pondelok. Okrem toho má podľa Wronského navštíviť aj americký Kongres a Národnú radu bezpečnosti a stretne sa tiež s predstaviteľmi amerických think-tankov.