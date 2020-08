Poľský šéf diplomacie telefonoval s Cichanovskou o Bielorusku

Varšava 17. augusta (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz telefonoval v pondelok so Sviatlanou Cichanovskou, hlavnou opozičnou kandidátkou nedávnych prezidentských volieb v Bielorusku. Hovorili spolu o aktuálnej situácii v tejto krajine, kde sa konajú masové protesty proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi.



Ako informovala agentúra PAP, Czaputowicz počas rozhovoru vyjadril podporu Poľska dialógu v Bielorusku. Takisto Cichanovskú informoval o plánovanej pomoci pre Bielorusko, ktorú v piatok predstavil poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Czaputowicz považuje dialóg za jediný spôsob, ako vyriešiť povolebnú konfliktnú situáciu v Bielorusku, a uviedol, že Cichanovskej iniciatíva zvolať koordinačnú radu v tejto veci je "dobrým krokom" k vytvoreniu platformy pre dialóg.



Cichanovská sa poďakovala Poľsku a EÚ za to, že Bielorusom vyslovili podporu.



Prezidentské voľby sa v Bielorusku konali 9. augusta. Úradujúci prezident Alexandr Lukašenko v nich získal 80,1 percenta hlasov, Cichanovská 10,12 percenta. Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb.



Následné masové protesty sa stretli s nebývalou brutalitou zo strany bieloruských bezpečnostných síl. Miestne médiá v súvislosti s demonštráciami informovali o dvoch obetiach, vyše 6000 zadržaných a niekoľkých stovkách zranených.



Cichanovská, ktorá musela utiecť pod údajným nátlakom zo strany bieloruskej vlády do Litvy, v pondelok vyhlásila, že je pripravená viesť krajinu.