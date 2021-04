Poľský minister Zbigniew Rau rokuje v Kyjeve aj o situácii v Donbase

Kyjev 8. apríla (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau pricestoval vo štvrtok do Kyjeva na neplánovanú návštevu, počas ktorej bude diskutovať aj o vývoji situácie v Donbase. Vo štvrtok to na sociálnej sieti Twitter oznámil šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba. Informovala agentúra Ukrinform.



Kuleba vo svojom vyhlásení dodal, že "je dôležité posilniť strategické partnerstvo medzi Ukrajinou a Poľskom, pretože Rusko je krajinou, ktorá zvyšuje bezpečnostné hrozby pre Ukrajinu, Európu a transatlantické spoločenstvo".



"Poľsko je naším dlhoročným spojencom a lojálnym priateľom," napísal Kuleba.



Poznamenal tiež, že stretnutie s Rauom sa malo uskutočniť neskôr, ale bolo preložené na skorší termín pre zhoršenie situácie na východe Ukrajiny.



Poľské ministerstvo zahraničných vecí označilo Rauovu návštevu v Kyjeve za "mimoriadnu a naliehavú" a spojenú s ohrozením mieru pozdĺž hraníc Ukrajiny.



Západné krajiny v uplynulých dňoch opakovane vyjadrili znepokojenie nad informáciami ukrajinskej armády o hromadení ruských síl pozdĺž hraníc s Ukrajinou.



Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov zase zdôraznil, že pohyb ruských jednotiek po území Ruska by iné štáty nemal nijako znepokojovať, pretože ich táto situácia nijako neohrozuje. Zopakoval tiež, že to, čo sa deje v Donbase, je vnútorný konflikt Ukrajiny, na ktorom sa ruské jednotky nikdy nezúčastnili.



Situácia v Donbase sa začala zhoršovať koncom februára, a to aj napriek dohode o ďalších opatreniach na zabezpečenie prímeria uzavretého 22. júla 2020.



Na kontaktnej línii v Donbase sa obnovili intenzívne prestrelky. Na oboch stranách sú padlí a ranení, vrátane civilistov. Ukrajina obvinila z eskalácie samozvané proruské republiky v Donbase. Doneck a Luhansk zasa ako na hlavný dôvod zhoršenia situácie poukázali na nedodržanie júlových dohôd zo strany Kyjeva.



Oblasť konfliktu vo štvrtok navštívil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Predstavitelia samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) už medzičasom deklarovali, že jeho cesta nie je prejavom želania riešiť situáciu nenásilným spôsobom.