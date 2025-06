Poľský najvyšší súd dostal v súvislosti s voľbami už 56.000 sťažností

Varšava 27. júna (TASR) - Poľský najvyšší súd dostal v súvislosti s prezidentskými voľbami, v ktorých júnovom druhom kole zvíťazil opozičný pravicový kandidát Karol Nawrocki, už približne 56.000 sťažností. Uviedla to vo štvrtok jeho predsedníčka Malgorzata Manowská, píše TASR podľa agentúry AFP.



„Do včerajšieho dňa bolo podaných približne 56.000“ sťažností, uviedla Manowská pre stanicu TVN24.



Nawrocki, historik podporovaný opozičnou stranou Právo a spravodlivosťou (PiS), zvíťazil 1. júna v druhom kole poľských prezidentských volieb so ziskom 50,9 percenta hlasov. Porazil tak varšavského primátora a kandidáta vládnej Občianskej koalície Rafala Trzaskowského, ktorý získal 49,1 percenta hlasov.



Voľby v Poľsku zvyčajne sprevádzajú aj sťažnosti, hoci nie v takomto rozsahu, komentuje AFP. Napriek tomu však nie je zrejmé, či budú mať vôbec nejaký vplyv na ich výsledok, píše AFP. Najvyšší súd má teraz do 2. júla čas na potvrdenie výsledku volieb.



Manowská vo štvrtok tiež uviedla, že prevažná väčšina sťažností bola takmer identická a zhodovala sa so vzormi zverejnenými prívržencami Trzaskowského. Autor jedného z takýchto vzorových sťažností bol poslanec vládnej koalície Roman Giertych. Uvádzal v ňom tvrdil, že došlo prerozdeleniu hlasov v prospech Nawrockého a tiež k falšovaniu hlasov. Manowská označila šírenie takýchto šablón za „bezohľadné a nezodpovedné“.



Právni experti zase tvrdia, že vymenovania Manowskej do tejto funkcie v roku 2020 bolo politicky motivované, keďže ju podporovala PiS, vo vláde ktorej aj predtým pôsobila ako štátna tajomníčka.



Samotná súdna komora poverená overovaním volebných výsledkov bola vytvorená vládou PiS, pripomína AFP. Súčasná poľská vláda i európske súdy ju obviňujú z toho, že nie je nezávislá ani nestranná.



Poľský generálny prokurátor a minister spravodlivosti Adam Bodnar v stredu tento súd požiadal, aby na základe dvoch sťažností preskúmal hlasovacie lístky z takmer 1500 volebných miestností, malo by ísť o zhruba 32.000 lístkov. Súd zároveň už začiatkom júna nariadil prepočítať výsledky z 13 volebných miestností.



Prokurátori neskôr tvrdili, že v niektorých z týchto volebných miestností boli hlasy presunuté z jedného kandidáta na iného, k čomu malo dôjsť najmä v prospech Nawrockého. Bodnar taktiež kritizoval súd za to, že sa stavia odmietavo k sťažnostiam voličov. Je „nepochopiteľné, ako sa najvyšší súd správa k ústave, voličom,“ uviedol na platforme X.