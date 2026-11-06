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Poľský Najvyšší súd zamietol sťažnosť predsedu Ústavného súdu
Sudca Najvyššieho súdu Zbigniew Korzeniowski konštatoval, že komora SN nie je v tomto prípade príslušná rozhodovať.
Autor TASR
Varšava 6. novembra (TASR) - Komora pre profesnú zodpovednosť poľského Najvyššieho súdu (SN) v piatok zamietla sťažnosti predsedu Ústavného súdu (TK) Bogdana Šwieczkowského a jeho zástupcu Bartlomieja Sochaňského. Sťažnosti na rozhodnutia o ich odstavení od výkonu sudcovských povinností postúpila samotnému TK, o ktorý sa však vedie spor aj na vnútropolitickej úrovni. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Sudca Najvyššieho súdu Zbigniew Korzeniowski konštatoval, že komora SN nie je v tomto prípade príslušná rozhodovať, pretože jej právomoci sa nevzťahujú na sudcov TK a rozhodnúť vo veci musí samotný TK. Postup pri jeho personálnom obsadení však vyvoláva spory medzi právnikmi aj politikmi.
Podľa ministra spravodlivosti Waldemara Žurka samotné podanie sťažností znamená, že Šwieczkowski a Sochaňski uznali účinnosť nariadení o pozastavení výkonu ich sudcovských povinností. „Keby tvrdili, že ide o neexistujúce rozhodnutie, nemali by sa na čo odvolávať. Samotné podanie odvolania, aj keď na nepríslušný orgán, podľa môjho názoru svedčí o tom, že tento postup akceptovali,“ povedal Žurek.
Pozastavenie výkonu činností predsedu a podpredsedu súdu nariadila 30. októbra sudkyňa Anna Korwin-Piotrowská, ktorú časť sudcov TK zvolených v Sejme hlasmi poslancov súčasnej vládnej koalície uznáva za zastupujúcu predsedníčku TK. Podľa šéfky Komory pre profesnú zodpovednosť SN Marie Szczepaniecovej, jej nariadenie nemá žiadne právne účinky. SN nad TK nemá žiadnu právomoc, reagovala Korwin-Piotrowská.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Sudca Najvyššieho súdu Zbigniew Korzeniowski konštatoval, že komora SN nie je v tomto prípade príslušná rozhodovať, pretože jej právomoci sa nevzťahujú na sudcov TK a rozhodnúť vo veci musí samotný TK. Postup pri jeho personálnom obsadení však vyvoláva spory medzi právnikmi aj politikmi.
Podľa ministra spravodlivosti Waldemara Žurka samotné podanie sťažností znamená, že Šwieczkowski a Sochaňski uznali účinnosť nariadení o pozastavení výkonu ich sudcovských povinností. „Keby tvrdili, že ide o neexistujúce rozhodnutie, nemali by sa na čo odvolávať. Samotné podanie odvolania, aj keď na nepríslušný orgán, podľa môjho názoru svedčí o tom, že tento postup akceptovali,“ povedal Žurek.
Pozastavenie výkonu činností predsedu a podpredsedu súdu nariadila 30. októbra sudkyňa Anna Korwin-Piotrowská, ktorú časť sudcov TK zvolených v Sejme hlasmi poslancov súčasnej vládnej koalície uznáva za zastupujúcu predsedníčku TK. Podľa šéfky Komory pre profesnú zodpovednosť SN Marie Szczepaniecovej, jej nariadenie nemá žiadne právne účinky. SN nad TK nemá žiadnu právomoc, reagovala Korwin-Piotrowská.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)