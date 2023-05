Poľský námestník ministra spravodlivosti vyzýva na obnovu trestu smrti

Varšava 9. mája (TASR) - Námestník poľského ministra spravodlivosti Marcin Romanowski žiada, aby sa v Poľsku znovu zaviedol trest smrti za spáchanie "najbrutálnejších zločinov". TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy agentúry PAP.



Romanowski sa vyjadril v reakcii na úmrtie osemročného chlapca, ktorý v pondelok zomrel v dôsledku popálenín, aké mu zapríčinil jeho nevlastný otec. Chlapec bol niekoľko týždňov hospitalizovaný, pričom lekári sa mu snažili zachrániť život tak, že ho uviedli do umelého spánku.



"Podporujem obnovenie trestu smrti za najbrutálnejšie zločiny. Akýkoľvek iný trest je nepochybne nespravodlivý. Trest smrti je nielen účinným odstrašujúcim prostriedkom, ale aj spravodlivým trestom," povedal Romanowski.



Zákaz trestu smrti v EÚ označil Romanowski za "absurdný" a dodal, že on sám je za to, aby sa od neho upustilo.



Poľsko oficiálne zrušilo trest smrti 1. septembra 1998. V roku 2013 ratifikovalo protokol k Európskemu dohovoru o ľudských právach, ktorým sa trest smrti zakazuje.