Poľský námestník ministra vyzval školákov, aby sa dali zaočkovať

Varšava 26. júla (TASR) - Deti v Poľsku by mali od 1. septembra znova chodiť na prezenčné vyučovanie v triedach, pretože to naznačuje dobrá epidemiologická situácia, uviedol v pondelok námestník ministra zdravotníctva Waldemar Kraska. Zároveň deti vyzval, aby sa dali proti koronavírusu zaočkovať. Informovala o tom poľská tlačová agentúra PAP.



"Všetko nasvedčuje tomu, nebudú žiadne prekážky; hoci máme náhradné scenáre pre prípad, že sa epidemiologická situácia zmení," uviedol námestník ministra. "Ale myslím si, že v tomto sme si úplne istí: školopovinné deti by sa mali 1. septembra vrátiť do tried," dodal.



Kraska informoval, že v školách po celom Poľsku sa spustí očkovanie proti covidu, a povzbudil žiakov, aby sa proti ochoreniu dali zaočkovať.