Poľský ombudsman pre ľudské práva musí odstúpiť, rozhodol ústavný súd

Varšava 15. apríla (TASR) - Poľský ombudsman pre ľudské práva Adam Bodnar musí do troch mesiacov opustiť svoj post. Zákon, ktorý mu umožnil na tejto pozícii zotrvať aj po uplynutí jeho funkčného obdobia, je totiž v rozpore s ústavou, rozhodol vo štvrtok poľský ústavný súd.



Ako približuje agentúra DPA, Bodnarovo päťročné funkčné obdobie sa skončilo v septembri 2020, svoje povinnosti však naďalej vykonáva, pretože parlament doteraz nevymenoval jeho nástupcu. Predmetný zákon, ktorý to umožňuje, je však podľa ústavného súdu vágny a nestanovuje žiadne časové lehoty, vysvetľuje agentúra AP.



Úrad ombudsmana pre ľudské práva je mnohými vnímaní ako posledná štátna inštitúcia, ktorú nemá pod kontrolou poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), komentuje agentúra DPA. Opozícia zároveň tvrdí, že PiS má neprimeraný vplyv na rozhodnutia ústavného súdu.



Poslanci v dolnej komore poľského parlamentu, kde má väčšinu kresiel PiS, už dvakrát odmietli nomináciu Bodnarovej spojenkyne Zuzanny Rudziňskej-Bluszczovej. Kandidáta s podporou PiS Piotra Wawrzyka zase odmietol Senát, nad ktorým má kontrolu opozícia.



Nového ombudsmana alebo ombudsmanku musia schváliť obe komory parlamentu. Opozícia sa však obáva, že PiS sa po Bodnarovom odchode pokúsi vymenovať dočasného ochrancu ľudských práv, čím toto pravidlo fakticky obíde.



Medzitým sa poľský parlament štvrtýkrát pokúsi vymenovať nového ombudsmana. Vládnuca strana tentoraz podporuje nomináciu Bartlomieja Wróblewského, jedného z poslancov PiS, ktorí požiadali ústavný súd o kontroverzný zákaz umelého prerušenia tehotenstva, ak má plod vývojové chyby.



Bodnar je častým terčom kritiky poslancov konzervatívnej PiS, a to najmä za svoju podporu práv komunity LGBT. Táto najväčšia poľská strana Bodnara obviňuje z politizácie postu ombudsmana.