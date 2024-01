Poľský ombudsman: Väznený exminister nemá právo odmietať jedlo

Varšava 11. januára (TASR) - Poľský trestný zákon stanovuje, že väzeň nemá právo odmietať jedlo a ak hladovka ohrozuje jeho život, môže byť kŕmený nútene. Uviedol to v stredu poľský ombudsman Marcin Wiacek v súvislosti s hladovkou odsúdeného exministra vnútra Mariusza Kamiňského. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Polícia zadržala Kamiňského a jeho bývalého námestníka Macieja Wąsika v utorok v prezidentskom paláci. Súd ich v decembri uznal vinnými zo zneužitia právomoci. Exminister vnútra v stredu oznámil, že začína vo väzení držať hladovku a svoje odsúdenie označil za "akt politickej odplaty".



Ombudsman Marci Wiacek v rozhovore pre poľskú televíziu Polsat News povedal, že riešenie takejto situácie jasne určuje trestný zákon. "Väzeň, väznená osoba, podľa ustanovení trestného zákona nemá právo odmietnuť jedlo," vysvetlil.



Dodal, že v zákone je jasne uvedené, že ak k takémuto protestu dôjde, môže byť väzeň poslaný do lekárskej starostlivosti a zostať pod lekárskym dohľadom.



Wiacek tiež uviedol, že väzni, ktorí držia hladovku, môžu byť kŕmení nútene, no zdôraznil, že táto metóda by mala byť poslednou možnosťou. "Ak lekár zistí, že protestná hladovka môže ohroziť život väzňa, je možné predložiť prípad súdu a ten môže rozhodnúť o nútenom kŕmení," povedal.



Utorňajším zatknutím vyvrcholil spor siahajúci do novembra 2015. Poľský prezident Andrzej Duda vtedy omilostil Kamiňského a Wasika, ktorých súd prvého stupňa odsúdil na tri roky za zneužitie právomoci verejného činiteľa. V afére z roku 2007 mal podľa súdu protikorupčný úrad (CBA) pod vedením Kamiňskeho úmyselne zdiskreditovať vtedajšieho ministra poľnohospodárstva Andrzeja Leppera. Kamiňski a Wasik sa proti verdiktu odvolali.



Najvyšší súd vlani v júni zrušil prezidentskú milosť Kamiňského a Wasika. Zdôvodnil to tým, že omilostení môžu byť len ľudia, ktorým bola preukázaná vina na základe právoplatného rozsudku. Obaja museli opäť čeliť súdnemu procesu a varšavský okresný súd ich koncom decembra odsúdil na dva roky. Podľa rozsudku tiež obaja politici PiS nemôžu päť rokov zastávať verejnú funkciu a prídu o poslanecký mandát.



Duda v pondelok opäť zdôraznil, že podľa neho je milosť z roku 2015 stále platná.