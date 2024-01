Poľský ombudsman: Zväzky homosexuálov musia byť právne uznané

Varšava 5. januára (TASR) — Legislatívne uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia v Poľsku je vzhľadom na decembrové rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) nevyhnutné, tvrdí poľský ombudsman Marcin Wiacek v rozhovore pre víkendové vydanie novín Dziennik Gazeta Prawna. Informuje o tom agentúra PAP.



"Štát by mal vypracovať koncepciu registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia," povedal Wiacek. "Rozhodnutie ESĽP ... z 12. decembra 2023 jasne uvádza, že zväzky osôb rovnakého pohlavia musia byť (v Poľsku) právne uznané," dodal. Zároveň však podotkol, že Európsky dohovor o ľudských právach nevyžaduje, aby boli takéto zväzky zrovnoprávnené s manželstvami osôb rôzneho pohlavia.



"V dohovore sa uvádza, že je potrebné inštitucionalizovať zväzky osôb rovnakého pohlavia, pokiaľ ide o také základné aspekty života, akými sú majetok, výživné, dedenie či prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera," uviedol ďalej poľský ombudsman.



Rozsudky ESĽP "by sa mali implementovať bez zbytočného odkladu", uviedol Wiacek v reakcii na otázku, kedy by mohlo v Poľsku dôjsť k právnemu uznaniu zväzkov osôb rovnakého pohlavia. "Nemali by sme zabúdať na to, že ratifikovaná medzinárodná dohoda, konkrétne Európsky dohovor o ľudských právach, je nadradená vnútroštátnemu právu," dodal. Zosúladenie vnútroštátnych zákonov s týmto dohovorom označil za "jednu zo základných podmienok poľského členstva v Rade Európy".



ESĽP 12. decembra konštatoval, že Poľsko porušilo právo na rešpektovanie súkromného života, keď neuznalo páry rovnakého pohlavia. Podnet na tento súd podalo desať Poliakov.



Nový premiér Donald Tusk už počas svojej predvolebnej kampane avizoval, že jeho strana uzákoní partnerstvá osôb rovnakého pohlavia, čo zároveň označoval za jednu z jej priorít. Jeho postoj je v protiklade s politikou predošlej vlády vedenej nacionalistickou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá bola proti takýmto zväzkom.



Rozhodnutia ESĽP sú pre členov Rady Európy záväzné, ako však poznamenala agentúra Reuters, ich zavedenie do praxe často trvá aj roky.