Poľský parlament diskutuje o uvoľnení prísnej interrupčnej legislatívy

Varšava 11. apríla (TASR) – Poľský parlament vo štvrtok diskutoval o uvoľnení zákona, ktorý takmer úplne zakazuje potraty. Koaličné názorové nezhody na túto tému však znamenajú neistý výsledok hlasovania. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Poľsko ako majoritne katolícka krajina sprísnilo už predtým prísnu interrupčnú legislatívu počas vlády konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá bola pri moci od roku 2015. Tento krok vyvolal vlnu masových protestov.



Po októbrových parlamentných voľbách moc v krajine získala umiernená trojčlenná koalícia, ktorá prisľúbila zmiernenie zákazu potratov. Teraz sú legálne len v prípadoch, ak je tehotenstvo následkom sexuálneho napadnutia, incestu alebo ak ohrozuje zdravie či život matky.



"Štát sa nemôže tváriť, že potraty neexistujú. Potraty sa vykonávali, vykonávajú a aj sa vykonávať budú. Štát musí urobiť všetko pre to, aby zaistil ich bezpečnosť, dostupnosť, legálnosť a výkon vo vhodných podmienkach," vyhlásila v parlamente ministerka pre rovnosť Katarzyna Kotulová.



Poľský parlament má prerokovať štyri návrhy interrupčných zákonov, prvý návrh predkladaný premiérom Donaldom Tuskom navrhuje legalizáciu zákroku do 12. týždňa tehotenstva.



Niektorí koaliční poslanci však v piatkovom hlasovaní legislatívne návrhy nemusia podporiť.



Aj v prípade schválenia reforiem v parlamente ich poľský prezident Andrzej Duda pravdepodobne nepodpíše. Duda je konzervatívny katolík a v minulosti bol spojencom strany PiS. Koalícia tiež v parlamente nemá trojpätinovú väčšinu, aby prelomila prezidentské veto. V takom prípade bude musieť počkať do budúceho roka a dúfať, že v prezidentských voľbách bude zvolený liberálnejší kandidát.